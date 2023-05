La apuesta de Movistar Plus+ por las producciones españolas continúa un año más y para este mes de mayo se guardaba uno de los regresos más esperados de la televisión nacional. Entre sus series originales hay una que ha conquistado al público por lo trepidante que es, de modo que será motivo de celebración desde el 18 de mayo el estreno de La Unidad Kabul, la tercera temporada de la serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini.

La ficción vuelve a la plataforma avalada por el reconocimiento en su segunda temporada con dos Premios Iris de la Academia de TV (mejor ficción y mejor dirección) así como los Premios de la Unión de Actores y Actrices para Nathalie Poza (mejor actriz protagonista) y Yassmine Othman (mejor actriz de reparto).

La nueva entrega de la exitosa ficción culminó su rodaje en Pakistán, donde se puso fin a las 10 semanas de grabación que también llevaron al equipo a localizaciones de Almería y Madrid. La Unidad Kabul ha contado de nuevo con un gran despliegue de producción que ha incluido un equipo conformado por 300 artistas y técnicos. Han participado en el rodaje en torno a 130 actores y extras. Las escenas de acción han contado con la participación de 40 especialistas, entre ellos 28 jinetes.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Todos sabemos quiénes son los villanos en Afganistán.



Pero a lo mejor no sabes quiénes son los héroes. Y las víctimas.



Tira del hilo para encontrar ayuda en #LaUnidadKabul ⬇. pic.twitter.com/vMDtY9M4HA — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) May 16, 2023

La Unidad: Kabul: sinopsis y reparto de la temporada 3 en Movistar Plus+

En una nueva misión, varios agentes de La Unidad se encuentran en Afganistán unos días antes de que Kabul sea tomada por los talibanes y España inicie la evacuación de civiles y colaboradores. Su objetivo es reunirse con un infiltrado que tiene información acerca de un posible atentado en Europa, pero se ven sorprendidos por los enfrentamientos entre muyahidines, talibanes y fuerzas del ISIS K y acaban envueltos en una situación peligrosa.

Nathalie Poza (Caronte, Historias para no dormir), Marian Álvarez (Invisible, Porvenir), Michel Noher (Si lo hubiera sabido) y Fariba Sheikhan (El secreto de Puente Viejo) regresan para volver a encabeza el reparto de La Unidad Kabul. Sin embargo, la nueva tanda de episodios también cuenta con las incorporaciones de Mehdi Regragui, Shabnam Rahimi y Reyhane Noori, entre otros.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Esta es la foto de un B-52 cruzando el cielo afgano en 2002.

Una foto que ilustra una guerra que acabó, 20 años después, en el lugar en que empezó.

Justo donde empieza #LaUnidadKabul.

Si nos acompañas, te llevamos a donde nadie quiere ir.

A la guerra de Afganistán. Dentro HILO ⬇️ pic.twitter.com/tN93niwweU — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) May 4, 2023

El estreno de la tercera temporada de La Unidad, además, llega acompañado a Movistar Plus+ de un canal efímero con el título de Superagentes por M+. Activo entre el 18 de abril y el 28 de mayo en el dial 13, ofrece una selección de 70 títulos escogidos de cine, series y documentales sobre unidades especiales, espías, infiltrados, cuerpos policiales de élite y reporteros de guerra. Entre todos los contenidos, la programación del canal incluye la serie La Unidad Kabul y las dos temporadas previas de La Unidad, para todos aquellos que quieran ponerse al día ante el estreno de la tercera tanda.