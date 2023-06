María Lo fue desde el principio la favorita de la décima edición de 'MasterChef'. El camino de María Lo desde que salió del programa ha sido imparable. Tienes muchos proyectos: ha terminado su master en el Basque Culinary Center y está preparando un nuevo libro de recetas, pero sobre todo, a lo que más se ha dedicado la gaditana de 32 años es a subir recetas por las redes sociales, dónde triunfa con más de 365.000 seguidores en Instagram por ejemplo.

En TikTok, donde también es una estrella Luca, actual concursante de 'Masterchef' al que acusan de favoritismo por la prueba del robo del programa 21 y hasta ha recibido las quejas de sus compañeros, también tiene un canal donde le dedica mucho tiempo a la cocina. Y todo ha salido siempre fenomenal hasta un último vídeo.

La receta que ha provocado las críticas a María Lo

@marialomchef10 Empanada de millo (maíz) con berberechos y SÍ, llevan su concha 😂. Es una empanada tradicional de algunas zonas de Galicia (como Noia). ¿Por qué creéis que se pone el berberecho con concha? 😏 Receta al completo e ingredientes en mi perfil de instagram With Love & Passion Lo 💛 #masterchef10 #masterchefespaña #masterchef #marialo #marialomchef10 @MasterChef España ♬ sonido original - María Lo

En su reciente publicación, María Lo enseña a sus seguidores el resultado de la empanada gallega que ha preparado y, aunque asegura que "no es la más bonita del mundo", la prueba junto con su pareja. Entre los ingredientes, se pueden encontrar tomate, cebolla, pimiento rojo, harina de maíz, agua y bivalvos, ya que incluía berberechos.

Tras ello, muestra cómo fue el proceso de cocinado y los pasos que siguió hasta el resultado final. A la hora de incorporar los berberechos al relleno de la empanada, María Lo olvida retirarles la concha. Un error que ha llamado la atención de sus seguidores que, entre la incredulidad y el escarnio, se lo han hecho saber a través de los comentarios. “La he hecho y está buenísima. 1.500 euros el dentista que me ha costado, ha merecido la pena”, le dice un seguidor; “Pintaza, pero hay alguna alternativa que permita conservar los dientes?”, apunta otra seguidora; “Cuando vuelvas a Galicia que te enseñen a cazar gamusinos… por vivir la experiencia completa”, le dice otro.

A pesar de ello, Edu Lavandeira, director y creativo vigués, se puso del lado de María Lo, pues lo cierto es que así es exactamente la receta que siguen en algunas tierras gallegas como en Rianxo-Noia, por lo que le dio la enhorabuena por su trabajo y el resultado final.