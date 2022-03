Los Bridgerton han vuelto. Han pasado 455 días desde que se estrenó la primera temporada de Los Bridgerton y ahora estamos a pocas horas de que se estrene la segunda temporada en todo el mundo. Si quieres verla desde el primer segundo que esté disponible o quieres hacer un buen maratón, te contamos cuál es la hora de estreno de la temporada 2 de Los Bridgerton.

Con nuevos y lujosos decorados, un montón de caras nuevas y un montón de giros prometidos, este es el regreso de la mayor serie de Netflix en su historia.

Si necesitas una introducción antes de sumergirte en la nueva temporada, echa un vistazo a nuestra guía de todo lo que necesitas saber sobre la temporada 2 de Los Bridgerton, probablemente sólo quieras saber cuándo podrás verla.

LIAM DANIEL/NETFLIX

'Los Bridgerton' Temporada 2: hora de estreno

Como todos los demás estrenos de Netflix, todas las nuevas temporadas de las series llegan cuando el reloj marca las 9.01 am en España.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "La segunda temporada de Los Bridgerton sigue a Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), el mayor de los hermanos Bridgerton y Vizconde, mientras se dispone a encontrar una esposa adecuada. Impulsado por su deber de mantener el nombre de la familia, la búsqueda de Anthony de una debutante que cumpla con sus estándares imposibles parece malograda hasta que Kate (Simone Ashley) y su hermana menor Edwina (Charithra Chandran) Sharma llegan de la India.

Cuando Anthony empieza a cortejar a Edwina, Kate descubre la verdadera naturaleza de sus intenciones -un matrimonio de amor verdadero no está en su lista de prioridades- y decide hacer todo lo posible para detener la unión.

Pero al hacerlo, los enfrentamientos verbales de Kate y Anthony no hacen más que acercarlos, complicando las cosas por ambas partes. Al otro lado de Grosvenor Square, los Featherington deben dar la bienvenida al nuevo heredero a su finca, mientras Penélope (Nicola Coughlan) mantiene su más profundo secreto de las personas más cercanas a ella".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io