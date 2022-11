Netflix se caracteriza por tener uno de los catálogos más eclécticos de las plataformas de televisión a la carta. Por eso, en ella podemos encontrar propuestas de lo más variado tanto en ficción como en documentales. La compañía se asegura de abarcar todos los géneros creativos y de dar la oportunidad de saltar a la pantalla a historias originales, pero también de adaptar historias interesantes que proceden de libros u obras de teatro.

Este es el caso de su último proyecto, la nueva serie española cuyo rodaje se desarrolló principalmente en Barcelona y que estará disponible en la plataforma en Navidad. Se trata de Smiley, una ficción basada en la obra homónima de Guillem Clua, que inició su andadura en teatros en noviembre de 2012 y, tras pasar por varias ciudades del mundo en diferentes adaptaciones, ahora se convierte en serie de la mano de Netflix y estará disponible en la plataforma el miércoles 7 de diciembre.



Con el propio Clua como showrunner, la dirección a cargo de Marta Pahissa y David M. Porras y la producción en manos de Minoría Absoluta, la serie pretende hacer justicia a la obra original y reflejar la frescura del romance LGTBI que centra la historia. Para ello el equipo ha querido contar con un reparto de perfiles variados que incluye a varios intérpretes con experiencia en televisión.

Smiley: sinopsis y reparto de la nueva serie de Netflix

La historia de Smiley comienza presentándonos a Álex, un joven que acaba de tener un desengaño amoroso. Este joven, a quien da vida Carlos Cuevas (Merlí: Sapere aude, 45 revoluciones, Leonardo), se había hecho ilusiones con un chico que, tras unas semanas, le hace un ghosting de manual. Y claro, no le hace ninguna gracia. La cuestión es que Álex se arma de valor, coge el teléfono dispuesto a pedir explicaciones con un mensaje de voz. Lo que no sabe es que esta maniobra tendrá consecuencias inesperadas… porque ese audio se lo acaba mandando por error a Bruno, interpretado por Miki Esparbé (Reyes de la noche, Brigada Costa del Sol), a quién no conoce de nada. A partir de este inocente equívoco se sucede una cadena de acontecimientos que cambiará la vida de Àlex y Bruno para siempre.



Carlos Cuevas y Miki Esparbé no están solos en esta serie. El relato de Smiley se sostiene también sobre las actuaciones del resto del reparto, formado por Pepón Nieto (Los hombres de Paco), Meritxell Calvo (Amar es para siempre), Giannina Fruttero (La Jauría), Eduardo Lloveras (Intimidad), Ruth Llopis (Valeria) y Ramon Pujol (Ciega a citas).

El propio Guillem Clua ha confesado sobre este proyecto que "Smiley es la mayor historia de amor que he vivido jamás. Y como ocurre a menudo con las historias de amor, empezó con algo muy pequeño y ha ido creciendo a lo largo de los años hasta convertirse en algo que me ha cambiado la vida. (...) En todo este tiempo Smiley ha tocado el alma de miles de personas en teatros de todo el mundo y me hace muy feliz que lo pueda seguir haciendo desde una plataforma tan orgullosa de la diversidad como Netflix. No solo porque la historia de Álex y Bruno llegará a millones de personas más, sino porque los dos estarán acompañados por un nuevo universo entero de historias de amor LGTBI. Por eso digo que Smiley es mi mayor historia de amor. Y lo mejor es que no ha hecho más que empezar”.