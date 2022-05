Se ha convertido en una de las series más esperadas del año pero lo cierto es que, desde su estreno en 2016, Stranger Things se posicionó como una de las ficciones más interesantes de Netflix, llegando incluso a ser uno de los elementos más potentes de la atracción de suscriptores a la plataforma. Y eso que la propuesta era tan ambiciosa como arriesgada. La ciencia ficción cuenta con muchos adeptos, pero su combinación con el universo ochentero, pese al riesgo que suponía previo al lanzamiento de su primera temporada, resultó ser un acierto.



Desde entonces, Stranger Things ha explorado una mezcla de géneros en que el suspense, el terror, la fantasía, la comedia, el drama y hasta el cine de superhéroes han tenido algo que aportar a los capítulos. Esa diversidad genérica se apoya en un guion original muy rico, lleno de matices que el resto de departamentos, desde vestuario hasta fotografía, pasando por todo el elenco, han sabido reflejar en ambientación, humor y cualquier giro estilístico y argumental que ofrecía la serie. Por eso, ahora que llega la temporada 4 (y final) de la serie, estamos deseosos de ver una conclusión por todo lo alto de la historia de Once, Will, Dustin y el resto de la pandilla de Hawkins.

Stranger Things 4: hora de estreno de la primera parte de la serie de Netflix

Como ya ocurrió con la temporada final de La Casa de Papel, Netflix ha optado por un estreno de los capítulos en dos tandas. Por tanto, podemos disfrutar de los primeros XX episodios desde el viernes 27 de mayo. Pero como sabemos que los verdaderos fanáticos de la serie estarán ansiosos por ver qué les depara a sus protagonistas favoritos, aún concretamos más. La parte 1 de Stranger Things 4 estará disponible en la plataforma desde las 9.oo de la mañana, horario de España.

Además os adelantamos que en esta ocasión tendréis que tener algo más de tiempo disponible pues ya se sabe que los creadores han ideado una temporada 4 de Stranger Things con mayor duración de los capítulos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io