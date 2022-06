Ha sido una de las series estrella de Netflix, pese a no ser una de sus originales. El estreno de Peaky Blinders en 2013 a través de BBC Two puso la lupa del gigante del streaming sobre esta ficción de forma inmediata. La historia tenía todos los ingredientes para ser un éxito de su catálogo y no podía perder la oportunidad de expandirla por el planeta. Esta labor de visionarios fue todo un acierto pues, cada temporada, tras su lanzamiento en Gran Bretaña, ha supuesto un auténtico boom internacional que ha ido ganando adeptos con el avance de las tramas.

Por eso, ahora que llega su final, los seguidores de la serie están deseosos de ver el desenlace de la familia Shelby. La temporada 6 de Peaky Blinders tiene por delante el reto de resolver las tramas y alguna que otra incógnita. Los espectadores quieren comprobar cómo se ha resuelto la ausencia de Polly tras la triste noticia del fallecimiento de Helen McCrory, la actriz que la interpretaba, pero también en qué circunstancias se va a producir el regreso de Alfie. De modo que os invitamos a descubrir desde qué momento exacto podremos ver los nuevos capítulos en Netflix.

Peaky Blinders: hora y fecha de estreno de la temporada 6 en Netflix

Tal como suele ser habitual en los estrenos de Netflix, la temporada 6 de Peaky Blinders tiene previsto salir a la luz en su catálogo a las 9 am del viernes 10 de junio. Desde ese momento los espectadores podrán elegir si prefieren verla en pequeñas dosis o en uno de los famosos maratones que tanto potencia la plataforma con su reproducción automática de episodios. Eso sí, por orden de los Peaky Blinders o para evitarnos más de un spoiler, deberemos darnos prisa en verla, dada la expectación que genera esta serie.

