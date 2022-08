Sexo en Nueva York siempre fue más que una comedia. Era el equivalente televisivo de un amigo soltero que estaba desesperado por contar su última y terrible cita, pero que esperaba que la persona adecuada estuviera a la vuelta de la esquina. También es exactamente el tipo de energía que ofrece Desparejado, la nueva comedia de Netflix de Darren Starr y Jeffrey Richman.

Sólo por la premisa, es inevitable comparar And Just Like That y Desparejado. La secuela de Sexo en Nueva York gira en torno a una Carrie (Sarah Jessica Parker) que acaba de quedarse soltera y que tiene que enfrentarse al mundo de las citas tras la muerte de Big (Chris North). Aunque el estado de soltería de Michael (Neil Patrick Harris) no es tan triste, le pone en el mismo lugar que Carrie. Se trata de dos personas que nunca pensaron que tendrían que volver a salir y que ahora se están ahogando en la piscina de las citas, y no de la manera más divertida. El caos está servido.

BARBARA NITKE/NETFLIX

Una secuela fallida

Pero hasta ahora, el regreso de Carrie a la vida de soltera se ha sentido tan triste y frustrante como la propia Carrie. En sus mejores momentos, Sexo en Nueva York siempre ha conseguido mezclar el glamour con la vergüenza. Y And Just Like That..., que está dirigida por Michael Patrick King y no por Starr, nunca encontró ese equilibrio. Si Miranda (Cynthia Nixon) no estaba engañando flagrantemente a su marido en el apartamento de su mejor amiga, estaba siendo un poco racista y traqueteando con un bolso lleno de mini botellas vacías. Carrie Bradshaw, una mujer que hizo carrera hablando de sexo, de repente se volvió tímida a la hora de hablar de sexo en público. Incluso vomitó en una primera cita, un error mortificante que habría devastado a su yo del pasado. Sólo Charlotte (Kristin Davis) y Samantha (Kim Cattrall) pudieron salir de esta secuela con un daño mínimo; Charlotte porque siempre fue una mojigata despistada, y Samantha porque Cattrall decidió sabiamente no participar en esta. Y así de simple... no fue el brunch alegre que todos esperábamos. Fue un almuerzo deprimente que no terminaba.

COURTESY OF NETFLIX

Desparejado canaliza esas vibraciones de brunch, aunque en un restaurante menos de moda. Al igual que las primeras temporadas de Sexo en Nueva York, la serie sigue a un grupo de amigos -Michael, Billy (Emerson Brooks) y Stanley (Brooks Ashmanskas)- mientras tienen un montón de citas. Desde la maestra de escuela desesperada por acelerar una relación hasta el cliente que coquetea tanto con Michael como con su compañera de negocios, cada uno presenta un escenario de citas ligero, despreocupado y risible. Sí, salir con un hombre que no para de invitarse a sí mismo a eventos es insufrible. Eso es relacionable sin importar tu edad u orientación sexual.

Michael es nuestra romántica sin remedio Carrie; Billy, la sexualmente aventurera Samantha; y Stanley, la sarcástica y exagerada Miranda. Excelente. ¿Por qué jugar con una fórmula probada y verdadera? Añade algunos divertidos personajes secundarios, como la bondadosa Suzanne de Tisha Campbell y la elegante Claire de Marcia Gay Harden, y la dinámica se siente como si estuviéramos de vuelta en los 90 y principios de los 2000. Claro, Desparejado se parece más a las últimas temporadas de Sexo en Nueva York, la era de la serie que era demasiado seria y ridícula.

Esto no quiere decir que Desparejado esté al nivel de Sexo en Nueva York, porque no lo está en absoluto. La serie original de Starr sigue siendo la mejor en cuanto a comedias sobre románticos. Pero, al menos, Desparejado da la sensación de querer divertirse mientras se mueve entre los chistes verdes y el romance. Se puede ver durante un par de días y pasar un buen rato. Por muy bajo que sea el listón, es una victoria asombrosa sobre And Just Like That.

