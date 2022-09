Junto con La casa del dragón, Los anillos de poder era una de las series más esperadas del nuevo curso audiovisual y, ahora que está aquí, es tiempo de repasar el universo que se abre ante nuestros ojos en Amazon Prime Video gracias a la creatividad de J.A. Bayona y todo su equipo, que se han volcado en transferir a la pantalla una historia sobre los acontecimientos ocurridos miles de años antes de lo narrado en El Hobbit y El Señor de los Anillos. Así, la ficción nos invita a un viaje a los orígenes de elfos, enanos, guerreros, orcos y magos pero también a una de las figuras más importantes de las trilogías, Sauron.

Uno de los mayores cambios con respecto a las dos sagas cinematográficas es que, pese a la siempre agradecida coralidad de los guiones que adaptaron la saga de Tolkien, que también se mantiene en la serie, en esta ocasión quien lleva la voz cantante es una mujer. Los ojos del espectador estarán especialmente posados sobre la figura de Galadriel, esa elfa casi etérea que en las trilogías interpretó Cate Blanchett y papel que ahora recae en los hombros de la actriz sueca Morfydd Clark (Drácula, Patrick Melrose).

En la línea de todo lo construido por Peter Jackson en cuanto a imaginario cinematográfico se refiere, Bayona ha sabido respetar en Los anillos de poder el tono épico, que combina travesías imposibles, batallas de gran crudeza y espectacularidad, criaturas espeluznantes y también su buena dosis de romance con una banda sonora que amplifica la magnitud de lo filmado.

A este respecto la serie no tiene grandes quejas porque, entre el CGI, los grandes planos paisajísticos y los 462 millones de dólares que Amazon ha invertido en los primeros 8 episodios han dejado una ficción muy gustosa de ver, precisamente, en lo visual. Ahora bien, parece que las voces detractoras van más bien por los derroteros de la trama y los personajes a la hora de criticar los episodios 1 y 2 de Los anillos de poder.

El señor de los anillos: Los anillos de poder: críticas a los episodios 1 y 2

Un elenco más bien desconocido y una presentación de personajes más propia de un mapa de situación que de una conexión empática con ellos son los principales argumentos de quienes no acaban de comprar esta precuela capitular. Pero, sin duda, el debate más enardecido, especialmente en Twitter, es a propósito de la trama. Desde la identificación de una población completa de la serie con la raza equivocada, según las descripciones de Tolkien en las novelas, hasta la representación de los orígenes de los personajes principales de las sagas cinematográficas han suscitado hilos interminables en la red social bajo tendencias tan variadas como "Sauron", "Silmarillion", "Gandalf" o "Galadriel" y "Señor de los Anillos". Parece que uno de los motivos de las inexactitudes respecto a los textos originales se debe a un tema de derechos sobre la obra del escritor, pues Amazon ostenta el poder de adaptación de El Hobbit, El señor de los Anillos y los apéndices, lo que limita la representación del universo en toda su amplitud.

Eso sí, pese a las críticas más puristas, Los anillos de poder no deja de ser un placer muy disfrutable y espectacular. Habrá que esperar a que se estrenen los 6 episodios que faltan (uno cada viernes) para juzgar la primera temporada en su totalidad y comprobar si ha dejado más satisfecho a su fandom.