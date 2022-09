Cuando un miembro de la comunidad cinematográfica fallece actores, directores, guionistas y críticos recuerdan su figura y su obra y animan a revisitar sus películas como modo eterno de revivir su legado. El martes 13 de septiembre hemos tenido que lamentar la muerte de uno de los mayores promotores de la Nouvelle Vague francesa, Jean-Luc Godard, a los 91 años. Por ello, múltiples plataformas y canales de televisión, además de personalidades del mundo audiovisual, han querido recordar a un gran autor, con todo lo que eso implica, y referirse a su influencia.

Thank you monsieur Godard for expanding the boundaries of the cinema.



Gracias Jean-Luc Godard por ampliar los confines del lenguaje cinematográfico.



RIP #JeanLucGodard #NouvelleVague #filmmaker 🇫🇷🖤 pic.twitter.com/YuAJ6wiBqo — Antonio Banderas (@antoniobanderas) September 13, 2022

Dónde ver las películas de Jean-Luc Godard en España

Con motivo del triste fallecimiento de esta leyenda del cine Filmin ha querido rendir homenaje al director haciendo un compendio de las películas que se pueden disfrutar en su catálogo bajo el epígrafe Au Revoir, Jean-Luc Godard. Los 23 títulos incluyen Al final de la escapada, Pierrot el loco, El Desprecio (hasta el 2 de octubre) o Banda Aparte, algunos de los más importantes de su carrera.

Con él, muchos de los de aquí presentes empezamos a amar el cine.



Con el corazón roto despedimos a un gigante, icono de la Nouvelle Vague 💔 Au revoir, Jean-Luc Godard. pic.twitter.com/AMxVjpYmyO — Filmin (@Filmin) September 13, 2022

La plataforma internacional MUBI también dispone de dos de sus obras, Masculino, femenino y Dos o tres cosas que yo sé de ella.

Además, RTVE Play nos anima a conocer algo más de este genio de la creación cinematográfica a través del reportaje Godard Nueve Cero de Días de Cine que se estrenó con motivo del 90º cumpleaños del director francés, espacio que también le rindió homenaje en su anterior década, cuando alcanzaba los 80 años.

Ha fallecido el director de cine Jean-Luc Godard. Recuperamos en su memoria el reportaje que le dedicó @DiasDeCine en 2010, cuando cumplía 80 años --> https://t.co/9JbAkvEg7J #DEP pic.twitter.com/QaXiJ6EJb3 — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) September 13, 2022