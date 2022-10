Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer ha batido récords en Netflix, siendo la serie más vista desde Stranger Things, pero no sin cosechar importantes críticas, aunque estás películas sobre Dahmer están triunfando. Shirley Hughes, madre de la víctima de Jeffrey Dahmer, Tony Hughes, es el último miembro de la familia de una víctima real de Dahmer en expresar su descontento con la docuserie protagonizada por Evan Peters.

Hughes mantuvo una breve llamada con The Guardian, que terminó antes de tiempo debido al delicado tema. Dijo: "No veo cómo pueden hacer eso. No veo cómo pueden usar nuestros nombres y sacar cosas así a la luz".

El asesinato del aspirante a modelo, que era sordo y mudo, fue retratado en el sexto episodio de la serie de Netflix, llamado "Silenciado", y en las fotos polaroids de 'Dahmer'. Lo interpreta el actor sordo Rodney Burford, más conocido por protagonizar el reality Deaf U.

El caso de Tony Hughes

Associated Press informó en 1991 que Hughes fue visto por última vez saliendo del 219 Club, un bar gay de Milwaukee, con un amigo. El joven de 31 años se fue a casa con Dahmer, que lo drogó y desmembró su cuerpo. La serie de Netflix retrata estos momentos en el episodio, muy bien recibido por la crítica, pero la madre de Hughes dijo a The Guardian: "No sucedió así".

Hughes es una de las muchas personas que han criticado la serie. Rita Isbell, la hermana de la víctima de Dahmer, Errol Lindsey, dijo: "Es triste que sólo hagan dinero con esta tragedia. Eso es simplemente codicia". Añadió que Netflix nunca se puso en contacto con ella antes del estreno de la serie.

Kim Alsup, coordinadora de producción de la serie, calificó a Monster como la "peor serie en el que ha trabajado" y dijo que no había coordinadores de salud mental disponibles.