Netflix no para de anunciar nuevos proyectos en todos los países en los que tiene sede y, hace unos meses, pudimos conocer la noticia de un rodaje de lo más interesante en España. Ahora que ya está lista para su estreno, os contamos todo lo que se sabe de la película Un hombre de acción.

Este filme, dirigido por Javier Ruiz Caldera (Malnazidos, Superlópez) a partir del guion de Patxi Amezcua, pretende hacer un viaje al pasado para conocer a un auténtico personaje real que luchó contra las normas con su astucia. En un recorrido por varias décadas, desde los años 40 hasta los 70, descubriremos, de forma ficcionada, quién fue Lucio Urtubia.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Un hombre de acción: sinopsis y reparto del estreno de Netflix

La película Un hombre de acción explora la figura del denominado "Robin Hood" anarquista, Lucio Urtubia, que llevó a cabo una legendaria operación de falsificación en París que le puso en el punto de mira del banco más grande de Estados Unidos, cuando consiguió obtener una enorme cantidad de dinero falsificando cheques de viaje para invertir en causas en las que creía.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En #UnHombreDeAcción, la próxima película de Javier Ruiz-Caldera, Juanjo Ballesta interpreta a Lucio Urtubia, el español que estafó al mayor banco del mundo. pic.twitter.com/JWRYcjAV3t — Netflix España (@NetflixES) April 22, 2022

Para dar vida al protagonista, Ruiz Caldera ha contado con la interpretación de Juan José Ballesta (Hispania, la leyenda, Masterchef Celebrity 5), que trabaja en estrecha colaboración con Miki Esparbé (Smiley, Reyes de la noche). Pero no son los únicos rostros conocidos del filme. Un hombre de acción cuenta con un reparto de excepción formado por Luis Callejo (La noche más larga), Liah O'Prey, Alexandre Blazy, Ben Temple (Lo que escondían sus ojos), Ana Polvorosa (La Fortuna), Fred Adenis, Josean Bengoetxea (Alma, Días mejores), Jon Olivares, Monica Lamberti, Bastien Ughetto, Ken Appledorn (Malnazidos) y Tomás Pozzi (Pequeñas coincidencias).

Un hombre de acción: quién fue el auténtico Lucio Urtubia

Lucio Urtubia Jiménez fue un albañil y militante anarquista español residente en París. Debido a su actividad clandestina de fuerte convicción anarquista con proyección internacional, es considerado por la izquierda política española y francesa como una especie de Robin Hood.

Pero este título tiene su base, pues fue uno de los participantes de una acción para recaudar fondos destinados a su formación política, basada en una estafa al First National City Bank. El sistema elegido fue la falsificación de cheques de viajero con una sencillas planchas de imprenta de las que él fue el autor. Cientos de esos cheques falsos fueron distribuidos por Europa y varios países de América Latina entre enero de 1980 y diciembre de 1982. Pese a la acción policial para frenar la estafa, las planchas de impresión nunca fueron encontradas, por lo que el City Bank tuvo que pactar con Urtubia.