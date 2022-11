Desde la revolución del #MeToo algo ha cambiado de forma transversal la sociedad internacional. Por primera vez en mucho tiempo el punto de vista femenino es de interés global y afecta a todos los ámbitos políticos, creativos, culturales... y, por tanto, también al mundo audiovisual. Por fin se ha entendido que, para reflejar las realidades y preocupaciones de la mitad de la población menos representada a lo largo de la Historia, es necesario cambiar la narrativa pero también dar voz a las ideas originales de las mujeres. Por eso, en los últimos años están proliferando los estrenos dirigidos y guionizados, además de protagonizados, por mujeres. Uno de los más celebrados de los últimos años es el de la película Una joven prometedora.

Este filme, atrevido y polémico, abrió un debate que ponía el acento en el trato de algunos hombres a las mujeres y permitía ver qué pasaría si aquellos que se permiten sobrepasar los niveles del respeto y el consentimiento recibiesen un escarmiento. Aunque la historia derive en algo mucho más profundo. El relato resultó tan interesante que, tras su premiere en Sundance, acumuló varios premios y nominaciones, siendo las más importantes las 5 a los Oscar, obteniendo el galardón a Mejor guion original. Por eso, os animamos a ver Una joven prometedora o incluso a revisitarla, si ya disfrutasteis de ella en salas y te contamos dónde puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa.



Una joven prometedora: dónde ver la película en streaming

Una joven prometedora supuso el debut de Emerald Fennell como directora de largometrajes y fue una propuesta osada e irreverente por lo que, aunque solo sea por eso, ya merece al menos un visionado. Pero de hecho, es recomendable también por el ejercicio de reflexión que despierta. Para alegría de todos los suscriptores de Amazon Prime Video, eso ya es posible en su catálogo, donde está disponible desde el pasado 19 de noviembre.

Una joven prometedora: sinopsis, reparto y crítica de la película disponible en Amazon

Ya hemos mencionado que Emerald Fennell dio el salto al largometraje con Una joven prometedora, aunque no era su primera experiencia como guionista y directora, que es responsable de los textos de la segunda temporada de Killing Eve. Aprovechando su experiencia como actriz (la reconocemos en la Camila Parker-Bowles de The Crown) supo crear una historia potente para su protagonista, Cassie (Carey Mulligan, Collateral).

En ella, Cassie tenía un brillante futuro por delante hasta que un desagradable incidente truncó su carrera. Ahora nada en su vida es lo que parece: es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Cassie tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado... vengándose de los culpables.

Junto a Mulligan, también vemos en el reparto a Bo Burnham, Alison Brie, Connie Britton, Jennifer Coolidge (The White Lotus), Adam Brody (The O.C.), Laverne Cox (Orange is the New Black), Clancy Brown, Angela Zhou y Christopher Mintz-Plasse, entre otros.



Emerald Fennell, que ya tiene la vista puesta en su próximo proyecto, la película Saltburn, consiguió trazar en Una joven prometedora una historia de venganza en que, durante buena parte de la película, la víctima ve resarcido su agravio a través de la labor de justiciera nocturna de Cassie. Aunque brutal en muchas escenas, acabamos entendiendo su tarea como loable y, especialmente las mujeres, sentirán un cierto gozo en el escarmiento a los chicos con tendencias abusivas. Pero como si el filme nos ofreciera una moraleja, el desenlace nos hace pensar que ese camino de la venganza es peligroso y puede costarnos muy caro, incluso cuando la rabia es real, los motivos hasta justificables y el objetivo un ser despreciable.