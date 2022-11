El género de acción tiene un hueco muy especial en , una plataforma que siempre apuesta por este tipo de películas y series para sus estrenos, tanto originales como en las adquisiciones para su catálogo. Entre las últimas entradas a su listado de filmes está El contratista, dirigida por Tarik Saleh (Westworld), que está disponible desde el viernes 11 de noviembre.

En ella disfrutamos de un thriller lleno de escenas de acción en que Chris Pine (No te preocupes querida, I Am the Night) asume el rol protagonista como el sargento de las Fuerzas Especiales James Harper. La historia, que arranca con él todavía en las filas del ejército, pronto deriva en un relato de maniobras desesperadas y de supervivencia en que sus estrategias para cuidar y proteger a su familia acaban siendo los principales motivos de riesgo para ellos.

El contratista: sinopsis y reparto de la película de Amazon Prime Video

James Harper tiene una excelente reputación como marine estadounidense, siendo además miembro de las Fuerzas Especiales. Pero algo propicia su baja forzosa en el ejército y su situación queda completamente desamparada al perder el seguro médico y la pensión como exmarine. Endeudado y desesperado por mantener a su familia, Harper es contratado por una fuerza militar clandestina privada a través de su conexión con uno de sus mejores amigos, que ya es un mercenario.

Su objetivo es aprovechar sus habilidades para apoyar a su familia con las únicas herramientas que conoce. Sin embargo, el ambiente que percibe en la organización le hace recelar de los motivos de sus nuevos jefes, pero todo empeora cuando su primera misión sale mal, llegando incluso a temer por su vida y sobrevivir a un intento de asesinato. Obligado a huir, este soldado de élite pronto se encuentra atrapado en una peligrosa conspiración que tendrá que desenmarañar si quiere salvar su vida y no comprometer la de los suyos.

CHRIS PINE es EL CONTRATISTA. Ve a verla YA en @PrimeVideoES.

Junto a Pine también participan en el reparto Ben Foster (A dos metros bajo tierra, Comanchería), Gillian Jacobs (Minx), Sander Thomas, Kiefer Sutherland (24), Eddie Marsan (Ray Donovan), JD Pardo (La lista final), Florian Munteanu, Tait Fletcher y Fares Fares.









El contratista: crítica del filme protagonizado por Chris Pine



El filme, aunque entretenido, no alcanza los estándares de una gran película de acción. Si bien Chris Pine hace una buena labor como héroe y Kiefer Sutherland aporta el equilibrio correcto como villano, podríamos esperar escenas más trabajadas y atractivas que contribuyesen al thriller. Todo lo que entra en el código de género se queda un poco escaso y nos tenemos que aferrar a las interpretaciones para sostener mejor el interés del filme. Ahora bien, si eres amante de este tipo de producciones y no te importa ver alguna propuesta que no llega a ser verdaderamente trepidante, El contratista sí ofrece una buena tarde de cine sin grandes pretensiones.