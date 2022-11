The White Lotus Temporada 2 Episodio 5 termina con un giro bastante impactante. Tras aceptar la invitación de su nuevo amigo Quentin (Tom Hollander) a Palermo, Tanya (Jennifer Coolidge) cree que por fin ha encontrado un amigo en el que puede confiar. Sin embargo, esa confianza se rompe cuando Tanya, incapaz de dormir, pasea por la villa palaciega y descubre que el sobrino de Quentin, Jack (Leo Woodall), está teniendo sexo con... ¿Quentin?

¿Quentin se acuesta con su sobrino? ¿Jack no es el sobrino de Quentin? ¿Qué diablos está pasando en la segunda temporada de The White Lotus de HBO?

"Bueno, hay un montón de cosas sobre lo que es real y lo que no es real, en ese punto de la historia", dijo la estrella de White Lotus Tom Hollander. "Y en consonancia con eso no estoy seguro de poder recordar siquiera si somos sobrino y tío".

Fabio Lovino/HBO

"¿Lo somos en realidad? No lo somos, ¿verdad?", preguntó a su coprotagonista Leo Woodall durante una entrevista en Decider. "Creo que no. No lo sé", dijo Woodall. "Creo que se supone que al final te haces todas las preguntas".

"No estoy seguro de que se pueda responder a eso", dijo Hollander. "Aunque una pista está posiblemente en el hecho de que tienen voces completamente diferentes. Así que, si fueras un pedante de los matices de los acentos británicos, dirías: 'Hmmm, no se parece en nada a él. Su sobrino suena como si fuera de Essex y el tío suena como si fuera de, ya sabes, la casa de Boris Johnson. Pero eso no significa que no puedan serlo. Todavía podrían serlo. Ya sabes, hay mucha gente pija que finge no serlo".

'The White Lotus' Temporada 2

Conocimos a Quentin y Jack en el episodio 3 de la segunda temporada de The White Lotus, "Bull Elephants". Quentin había captado la atención de Tanya en la cena mientras Jack llamaba la atención de la enamorada asistente de Tanya, Portia (Haley Lu Richardson), junto a la piscina. En el episodio 4, "In the Sandbox", Tanya se encontró disfrutando de la diversión de Quentin y su grupo de homosexuales europeos. Del mismo modo, Portia se vio atrapada en la lujuria con Jack. Es una relación que Woodall describió como "muy divertida".

"Creo que él piensa que ella es muy dulce y es obvio que hay mucha atracción allí y simplemente se lo pasan bien", dijo Woodall. "Creo que él está cumpliendo para ella exactamente lo que ella quería al principio de la serie".

Mientras tanto, parece que Jack está cumpliendo una tarea muy similar para su "tío" Quentin. Al igual que en la primera temporada de The White Lotus, donde el creador/guionista/director Mike White dejó que el público (y un invitado de White Lotus) captara a un personaje en un momento súper íntimo, la escena de sexo de Quentin y Jack deja poco a la imaginación. Woodall alabó a la coordinadora de intimidad Miriam Lucia por ayudar a crear un entorno seguro para la escena.

"Era un plató cerrado. Tom y yo ya habíamos congeniado en ese momento y fue una risa, ¿sabes? Fue completamente ridículo, pero fue realmente, ya sabes, bien manejado. Así que sí, fue divertido", dijo Woodall.

"Es bastante íntimo hacer una escena íntima", dijo Hollander. "En cierto modo tienes la experiencia, sin realizar realmente el acto en sí. Literalmente, lo haces de forma virtual, y te sientes un poco como si acabaras de tener sexo con alguien, y es de la forma más agradable posible. Quiero decir que fue una experiencia que nos unió. Leo, ¿estoy diciendo algo desastroso?"