Por fin ha comenzado el frío y con él llega la temporada perfecta para recogerse en casa solos, con la familia o amigos, y disfrutar de una buena sesión de cine o series y mantita en el calor del hogar. Si a eso le añadimos la abundancia de jornadas festivas del mes las posibilidades de disfrutar del sofá y las mejores ofertas de las plataformas se multiplican. Por eso, Disney Plus+ se ha propuesto que el arranque del invierno en España sea plenamente placentero con un montón de estrenos interesantes que nos tengan pegados a la pantalla. Así que recopilamos los estrenos de series y películas en diciembre de 2022.

Entre los lanzamientos más destacados estará la primera ficción original española de Disney, La última, una serie musical con Aitana como protagonista. Pero como hay tiempo para todo, también disfrutaremos de cine de aventuras con La búsqueda: más allá de la historia o la continuación animada de Noche en el museo, el desenlace de The Walking Dead o el paso al streaming de estrenos en salas como Mira cómo corren o Ámsterdam.

Estrenos de películas de Disney Plus+ en diciembre de 2022

El diario de Greg: La ley de Rodrick - (2 de diciembre)

En El diario de Greg: La ley de Rodrick disfrutamos de la continuación de la historia iniciada por el filme de 2021 El diario de Greg, basado en las novelas del mismo título. Con el segundo volumen de la saga literaria de Jeff Kinney como inspiración, la secuela se centra en la relación de Greg Heffley con su hermano mayor Rodrick, que se burla de él constantemente. En esta ocasión, Greg afronta uno de sus mayores desafíos hasta el momento: sobrevivir a un fin de semana a solas con su hermano Rodrick y soportar su creciente lista de leyes.

Mira cómo corren - (7 de diciembre)

Disney+ nos invita a un viaje por el West End de Londres de los años 50. Un desesperado productor de cine de Hollywood se propone convertir en película una popular obra de teatro. Cuando miembros de la producción son asesinados, el cansado inspector Stoppard (Sam Rockwell) y la agente novata Stalker (Saoirse Ronan) se encontrarán en medio de una intrigante novela policíaca que tiene lugar dentro del glamuroso y sórdido submundo del cine, investigando el misterioso homicidio mientras corren serio peligro.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Noche en el museo: El retorno de Kahmunrah - (9 de diciembre)

La saga Noche en el museo da el salto a la animación con una película en la que Nick Daley sigue los pasos de su padre como vigilante nocturno del Museo de Historia Natural como un trabajo de verano. Aunque supone todo un reto para un estudiante de instituto, afortunadamente, está familiarizado con la antigua tabla que lo dota todo de vida cuando se pone el sol. Nick se alegra de ver a sus viejos amigos, entre los que se incluyen Teddy, Sacagawea y Rexy. Pero cuando el malvado Kahmunrah escapa con un plan para abrir el inframundo egipcio y liberar a su Ejército de los Muertos, será Nick el que tenga que detener al demente gobernador y salvar el museo de una vez por todas.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Prepárate para una noche más loca aún 🔦 No te pierdas el tráiler de la nueva Película Original #NocheEnElMuseo: El Retorno de Kahmunrah. ¡Disponible, en exclusiva, el 9 de diciembre en #DisneyPlus! pic.twitter.com/VUaHFCv5kf — Disney+ España (@DisneyPlusES) November 30, 2022

Ámsterdam - (28 de diciembre)

Del aclamado realizador David O. Russell (La gran estafa americana, Joy) disfrutaremos de la incorporación al catálogo de Disney Plus+ de la película Ámsterdam, un épico thriller sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos.

Los hechos ocurren en 1930 y esta fascinante e intrincada historia mezcla magistralmente los hechos históricos del caso llamado 'Business Plot' con ficción en que los tres inesperados amigos son un médico (Christian Bale) y un abogado (John David Washington), ambos veteranos heridos durante la II Guerra Mundial, y la enfermera que los cuidó en un hospital de Bélgica (Margot Robbie). El trío hizo un pacto en Ámsterdam y juraron estar siempre dispuestos a ayudarse. Años más tarde, los tres se reúnen en Nueva York, donde los acusan falsamente de un crimen y, a regañadientes, se ven envueltos en una conspiración global.

Completan el repartazo Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant, Zoe Saldana, Rami Malek y Robert De Niro.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Estrenos de series de Disney Plus+ en diciembre de 2022

La última - (2 diciembre)

Disney Plus+ nos muestra un retrato generacional sobre la madurez, la lucha por abrirse camino, el amor, la complicidad y el poder de la amistad en su primera serie original de producción española. Esta es la historia de Candela (Aitana Ocaña), una chica que trabaja en una empresa de logística mientras persigue su sueño de convertirse en cantante. Su vida cambia una noche cuando un ejecutivo de una discográfica multinacional la escucha cantar en un bar. Esa misma noche, Candela se reencuentra con Diego (Miguel Bernardeau), un antiguo compañero de su instituto que lucha por ser boxeador profesional. Aquí comienza La última, una historia de superación, decepción, ilusión, valentía y empoderamiento.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tráiler oficial de #LaÚltima. Esta serie es un sueño cumplido ❤️‍🔥 @aitanax y Miguel Bernardeau pic.twitter.com/0vdVIlcuz8 — Disney+ España (@DisneyPlusES) October 27, 2022

La búsqueda: más allá de la historia - (14 de diciembre)

Jess Valenzuela (Lisette Alexis) es una joven miembro de la organización DREAM que busca respuestas sobre su familia. En su investigación un enigmático extraño le da una pista de un tesoro centenario que podría estar conectado con su padre muerto hace mucho tiempo.

Aprovechando su don para resolver puzzles y acertijos y acompañada de sus mejores amigos, comienza a descifrar una cadena de pistas ocultas en artefactos y monumentos. Así es como acaba embarcándose en la aventura de su vida para desvelar la verdad sobre el pasado y salvar un tesoro panamericano perdido.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

The Walking Dead (Temporada 11) - (21 de diciembre)

El cierre de The Walking Dead en su temporada 11 es el fin de una era en la televisión. Por eso, tras la emisión de su episodio final en AMC llega a Disney Plus+ la parte 3 completa de la temporada, para permitir el cierre de la serie también a los suscriptores de la plataforma.

Documentales y especiales de Disney Plus+ en diciembre de 2022

Pentatonix: Felices Fiestas alrededor del Mundo - (2 de diciembre)

Wee-end Family: En Navidad todos ganan - (23 de diciembre)

Mickey y Minnie y el deseo de Navidad- (23 de diciembre)