Quien más y quien menos ha oído hablar o incluso ha visto alguna de las películas de la franquicia La búsqueda (National Treasure). En 2004 vio la luz la primera, para tener una secuela en 2007. La premisa de esta saga es seguirle la pista a Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage), una especie de Indiana Jones que, aunque no alcanzó el éxito ni la repercusión del arqueólogo aventurero de Spielberg, sí consiguió unos cuantos adeptos que recuerdan con nostalgia aquellos filmes llenos de acción familiar. Pues bien, aunque se rumoreaba el inicio del proyecto de una tercera película por el momento ese proyecto no sale adelante, pero sabe cómo contentar a los fanáticos de la saga y, de paso, conquistar a nuevos adeptos con su nueva serie La búsqueda: más allá de la historia.

La Casa del Ratón, en su delegación de streaming, ha apostado por una ficción de 10 episodios que, si bien ya no cuenta con Cage al frente del reparto, de alguna manera sí vincula el relato con la familia Gates, aunque habrá que verla para descubrir cómo es ese nexo. Entretanto, desde el miércoles 14 de diciembre, Disney Plus+ nos invita a conocer a su nuevo personaje, la inteligente Jess Valenzuela, una joven con grandes dotes para la deducción que tendrá que resolver sus propios enigmas en La búsqueda: más allá de la historia.

La búsqueda: más allá de la historia: sinopsis y reparto de la serie de Disney Plus+

Jess Valenzuela (Lisette Olivera) es una joven miembro de la organización DREAM que busca respuestas sobre su familia. En su investigación un enigmático desconocido le da una pista de un tesoro centenario que podría estar conectado con su padre, que murió cuando ella era un bebé.

Aprovechando su don para resolver enigmas y acertijos, se ve obligada a poner a prueba sus habilidades cuando ella y sus mejores amigos se topan con una cadena de pistas ocultas en artefactos y monumentos históricos norteamericanos. Pero a medida que Jess se va involucrando más y más, acaba embarcándose en la aventura de su vida para desvelar la verdad sobre su pasado y salvar un tesoro panamericano perdido. En este reto no solo acabará enfrentándose a una cazatesoros rica e implacable (Catherine Zeta-Jones), sino que también deberá cuestionar la lealtad de alguien muy cercano a ella. ¿Podrá Jess derrotar a esta comerciante de antigüedades mientras encuentra el tesoro y descubre los secretos de su familia?

Lisette Olivera, también conocida como Lisette Alexis, es quien lidera el reparto en que, la principal antagonista es Catherine Zeta-Jones, que estrena su segundo gran proyecto televisivo de este año tras el éxito de Miércoles (Netflix), donde interpreta a Morticia Addams. Pero, además de estas dos actrices, en La búsqueda: más allá de la historia también disfrutamos de la contribución de Zuri Reed (The Get Down), Antonio Cipriano (La vida sexual de las universitarias), Jordan Rodrigues (L.A,'s Finest) y Jake Austin Walker (Truth Be Told).

La serie aspira a dar un cierto peso a la saga, aunque precisamente lo que hizo que las películas se recuerden con ternura era ese halo de diversión sin pretensiones que, aunque se busca, queda un poco diluida. Eso sí, como entretenimiento familiar sigue funcionando.