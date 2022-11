Hay algo de especial en los relatos fantásticos que atraen especialmente a los jóvenes, aunque cada vez son más las generaciones dispuestas a adentrarse en universos de magia y misterios sobrenaturales que resolver. Por eso, de un tiempo a esta parte, triunfan en plataformas producciones como Destino La saga Winx o La escuela de bien y del mal en Netflix, producciones que consiguen atrapar a varios tipos de espectadores en un solo producto. Una de las series que mejor ha entendido esta tendencia es La monja guerrera, que combinaba elementos realistas con creaciones fantásticas apasionantes y que ahora llega a su segunda temporada.

Desde el jueves 10 de noviembre, Netflix pone a disposición de sus suscriptores los nuevos capítulos de La monja guerrera, serie basada en el personaje de cómic Warrior Nun Areala de Ben Dunn. En su temporada 2 Ava y las hermanas guerreras de la orden vuelven a la carga para que evitar que el ángel Adriel consiga hacer de su culto la religión más importante del planeta.

La monja guerrera: sinopsis y reparto de la temporada 2 en Netflix

Siguiendo con la costumbre iniciada en la primera tanda, La monja guerrera continúa estrenando episodios con títulos que son sacados de textos bíblicos. En cada uno de los 8 nuevos capítulos avanzaremos en la historia de Ava y sus compañeras monjas que pretenden mantener desde el culto religioso el bienestar de la población y la libre elección ante la labor de las fuerzas demoníacas que la amenazan.

En esta segunda temporada, la labor de Ava y Hermanas Guerreras de la Orden de la Espada Cruciforme se centrará en detener al ángel Adriel, interpretado por William Miller (Cuéntame cómo pasó, Los 100). Su objetivo es imponer que su religión someta al planeta y ellas tendrán que ofrecer la mayor resistencia para salvar a creyentes y no creyentes de una vida subyugada a los deseos de este poderoso ser. Para impedirlo, deben usar un arma concreta y la más adecuada parece la corona de espinas que Jesús de Nazaret fue obligado a usar durante su crucifixión.

Para sacar adelante la segunda temporada de esta ficción, vuelven a la primera línea de defensa Alba Baptista, Tristán Ulloa (Berlín, La caza. Monteperdido), Kristina Tonteri-Young, Lorena Andrea (Papillon, La sirenita), Toya Turner (New Amsterdam) y Thekla Reuten (Lucky Man). Por si fuera poco, completan el reparto Sylvia De Fanti, Emilio Sakraya, Olivia Delcán (Vis a vis, Isla bonita), Joaquim De Almeida (La reina del sur), May Simón Lifschitz, Dimitri Abold y Charlotte Vega (Velvet).