El flujo de estrenos en las plataformas es abrumador, pero si hay una que se lleva la palma es, sin duda alguna, Netflix. Definitivamente, no damos abasto. La cantidad ingente de estrenos, sumada a las sugerencias del catálogo, las incorporaciones de series y películas más clásicas y el relanzamiento de filmes que acaban de pasar por salas hace que, en ocasiones, nos pasen inadvertidas algunas ficciones que podrían ser de nuestro interés. Y sin embargo, por sorpresa, algunas comienzan a destacar algún tiempo después. Ese es el caso de la película que nos ocupa en este artículo, Matrimillas.

Desde el pasado 7 de diciembre esta comedia romántica argentina dirigida por Sebastián de Caro está disponible en la plataforma, pero hemos tenido que esperar unos días para que haya empezado a destacar al entrar en el Top 10 de Netflix. Matrimillas es de esos estrenos que empiezan con cierta discreción y, en determinado momento, conquistan a los suscriptores. Por eso, hemos creído conveniente revisar el argumento y el equipo que ha sacado adelante el filme para averiguar por qué deberíamos verla.

Matrimillas: sinopsis y reparto de la película de Netflix

Belén y Fede son un matrimonio joven con hijos que se encuentra transitando una crisis y parecen haber agotado todas las instancias para poder resolver sus problemas de pareja solos. Por lo tanto, como última solución, deciden explorar otras vías de ayuda. En una cena con unos amigos ven cómo han recuperado la pasión y el interés mutuo, de modo que les preguntan cuál es su secreto. Es entonces cuando se animan a probar con su propuesta, con la esperanza de que a ellos también les funcione.

Es así como acuden a un centro de terapia de pareja muy particular. Allí se les sugiere comenzar a utilizar una aplicación que premia las buenas acciones mutuas. El sistema consiste en la suma o resta puntos de acuerdo al mérito que vayan haciendo el uno con el otro. En un principio, todo parece funcionar de maravilla, pero la obsesión por acumular puntos y ganar independencia los invade, lo que dará como resultado que sus vidas terminen completamente fuera de control por intentar ganar en la acumulación de las codiciadas matrimillas.



Esta comedia construida en base al guion de Gabriel Korenfeld y Daniel Cuparo, ancla sus gags en las interpretaciones de sus dos protagonistas, Luisana Lopilato (Rebelde Way) y Juan Minujín (Los dos papas). Pero las dinámicas de reconquista de la pareja son idea de la terapeuta de Equilibrium, Cristina Castaño (La que se avecina, Toy Boy). Junto a ellos también podemos ver a Aylén Malisani (Pequeños gigantes Argentina) como una de las hijas de este matrimonio. Completan el reparto Andrea Rincón, Santiago Gobernori, Julián Lucero, Betiana Blum, Vicente Archain, Carla Pandolfi.