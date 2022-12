Cuando conseguimos un rato de sosiego en nuestras frenéticas vidas nos gusta relajarnos en casa con un buen libro, un videojuego y, cómo no, películas y series con las que practicar la placentera costumbre de "sofá y manta". Para eso, las plataformas se ponen las pilas con ofertas variadas e interesantes con las que garantizar tardes y/o noches de ocio. Netflix, que es la reina en suscriptores y viralidad de sus producciones, sabe de sobra que su catálogo tiene que estar llenos de ficciones de todos los géneros y por eso varía sus estrenos. El último es una serie en clave de thriller que promete ser adictiva: El nuevo empleado.

Se trata de una serie de 8 episodios de 1 hora disponible desde el viernes 16 de diciembre con un equipo de lo más coral. Hasta cuatro directores han participado (Doug Liman, Alex Kalymnios, Emmanuel Osei‑Kuffour Jr. y Julian Holmes) y los guiones de los capítulos también han dependido de varios nombres (Alexi Hawley, George Ghanem, Amelia Roper , Hadi Deeb , Niceole Levy y Maya Goldsmith). Os descubrimos cómo es la propuesta de todos ellos para El nuevo empleado.

El nuevo empleado: sinopsis y reparto de la serie de Netflix

El nuevo thriller de Netflix, El nuevo empleado (The Recruit en la versión original), gira en torno a Owen Hendricks (Noah Centineo), un joven abogado de la CIA cuya primera semana de trabajo da un giro inesperado cuando encuentra una carta amenazadora de la exagente Max Meladze (Laura Haddock), quien planea exponer a la agencia a menos que la exoneren de un grave crimen.

Por si fuera poco, su vida personal también es un caos, puesto que comparte casa con su ex. Sí, a Owen le gusta vivir al límite. Pero lo que no espera es que la dichosa carta le obligará a implicarse en el peligroso y, a menudo, absurdo mundo del juego político y sus muchas trampas. Entre tanto, tendrá que viajar por el mundo esperando completar sus misiones y dejar su huella en la CIA. ¿Será el peligroso mundo del espionaje demasiado para él?

El reparto está encabezado por Noah Centineo, a quien podemos reconocer en la saga A todos los chicos de los que me enamoré o en la reciente película de DC Comics Black Adam. Le acompañan Laura Haddock (White Lines), Aarti Mann, Colton Dunn, Fivel Stewart, Daniel Quincy Annoh, Kristian Bruun, Vondie Curtis‑Hall, Byron Mann, Angel Parker y Kaylah Zander.

La producción ejecutiva de la serie está a cargo de Centineo, Doug Liman, Gene Klein, David Bartis, Adam Ciralsky y Alexi Hawley, que también es el creador y showrunner. Con las actuaciones de Fivel Stewart, Vondie Curtis‑Hall, Kristian Bruun, Aarti Mann, Colton Dunn y Daniel Quincy Annoh.