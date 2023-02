Los amantes del deporte, además de engancharse a las citas que se emiten en televisión generalista y plataformas, también suelen ser partidarios de ahondar en las vidas de los deportistas de élite. Para el común de los mortales su manera de compatibilizar su faceta personal con duros entrenamientos, rutinas férreas, concentraciones y competiciones hacen su labor admirable y, por tanto, muy atractiva en pantalla. Por eso, de un tiempo a esta parte es bastante habitual la creación de documentales, tanto en entrega única como en formato serie, que nos descubran la frenética actividad de muchos deportistas y equipos, atendiendo a sus mejores años o sus etapas más duras. De esto ha tomado buena nota que, tras varias temporadas apostando por este tipo de producciones como , Sergio Ramos, Fernando Alonso, Ángel Nieto y el reciente Alexia, Labor Omnia Vincit, el 20 de febrero estrena Marc Márquez. All in.

En esta serie documental, el cervariense (Lleida) está ante la decisión más difícil de su carrera. Deberá tomar medidas drásticas para intentar volver a ganar. La serie ilustra de manera directa y en primera persona un año decisivo en la vida y la carrera de Marc. El miedo, el riesgo, el sufrimiento, la emoción de las carreras y la ambición infinita del que quiere volver a ser campeón.

Marc Márquez. All In: las claves del estreno del documental de Amazon Prime Video

El multicampeón de motociclismo ha pasado dos años sin poder competir a su nivel. Las lesiones le han llevado a un largo parón en su carrera deportiva pero al arrancar la temporada 2022 por fin llega el momento que Marc Márquez esperaba, prepararse para volver a competir y convertirse en el mejor piloto de la historia. Para ello decide abandonar su pueblo y su familia, emprendiendo una nueva aventura en Madrid cerca de sus médicos. De esa apuesta arriesgada se toma el título del documental, Marc Márquez. All In, usando el símil de póker. Pero las sensaciones no son las mejores y Marc debe decidir si continuar intentándolo a medio gas o volver a pasar por quirófano. Finalmente decide parar, para poder volver siendo el piloto que siempre ha sido. “La felicidad siempre me la ha generado ganar”, reconoce el ocho veces campeón del mundo.



La serie, de 5 capítulos, ilustra de manera frontal, y con acceso único hasta ahora, el plano más personal de Marc: los riesgos de pasar por el quirófano y que el brazo no se recupere, el sufrimiento de no poder ser el que era sobre una moto, la complicidad de su familia y amigos… pero sobre todo su capacidad de sobreponerse a las adversidades y la emoción de volver a sentirse piloto y pisar un pódium. También repasa algunos de los momentos clave de su carrera, los que han convertido a Marc Márquez en uno de los mejores pilotos de la historia.

Producidos por Fast Brothers en colaboración con Red Bull Media House, TBS y DORNA, los cinco episodios recorrerán la trayectoria de un piloto único en el marco de la temporada más decisiva para él. Es su última bala y la oportunidad para volver a posicionarse como el mejor.