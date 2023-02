Fran Perea ha lanzado el sexto single de Uno más uno son 20. Me sale a cuenta es el título de este nuevo tema en el que Rayden es su cómplice. En el videoclip que acompaña a este lanzamiento vemos a Fran y Rayden en otras épocas con una testigo de excepción: Verónica Sánchez. La actriz, mítica Eva, se une así a un proyecto que promete más encuentros de Los Serrano en este año cuyo mes de abril traerá el 20 aniversario del estreno de la serie que marcó una época y que sigue sumando seguidores gracias a su reposición en plataformas.

Me sale a cuenta es una canción incluida en Punto y aparte, el segundo álbum de estudio de Fran Perea, que vio la luz en 2005. Hoy, renace con un nuevo estilo más pegado al artista colaborador de la canción, Rayden, signo de identidad de la producción musical que marca este Uno más uno son 20, en el que las nuevas versiones de los temas acercan el estilo al grupo o artista colaborador.

Para Rayden, “grabar con Fran ha sido un regalo”. En el videoclip se ha incluido un momento muy especial para él: “De niño, yo lloré cuando lo dejaban Marcos y Eva en la serie Los Serrano y en el vídeo me enfado cuando mi amigo (Fran) me abandona por la camarera, que no es otra que Verónica Sánchez. Me ha encantado”. “Poder disfrutar de una persona tan llana como Fran y juntarnos para hacer música ha sido un placer. Creo que la música debería ser eso”, destaca Rayden.

“Me sale a cuenta es un tema que compuse por la coña de lo mal que se me daban las matemáticas, y me dije ¿y si las aplicamos a una relación? Y tampoco me salen las cuentas…”, explica Fran Perea, al que le hace “mucha ilusión” recuperarlo para este álbum: “Y más con Rayden, porque es una canción que le va muy bien y con él crece muchísimo”. En cuanto a la producción, “Víctor Elías y yo hemos podido trabajar mano a mano con Rayden, volver sobre la canción, cambiar los arreglos y adaptarla a un estilo más actual”, explica Fran. El videoclip también ha sido un proceso muy ilusionante: “Ha sido una aventura maravillosa en la que además tenemos a una invitada de excepción como Verónica Sánchez”.

El propio Víctor Elías abunda en el giro de esta nueva versión: “Hemos intentado acercarnos bastante al estilo de Rayden, quien además colaboró mucho en la producción de este tema metiendo muchas referencias. Teniendo en cuenta que veníamos de una canción muy rockera, hemos dado un giro bastante moderno, más oscuro, pop-rock funkyensamblado con la voz de Ryden”.