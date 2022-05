Víctor Elías y Fran Perea vuelven a trabajar juntos View this post on Instagram A post shared by VÍCTOR ELÍAS (@lalias3) Los que fueran hermanísimos en la ficción 'Los Serrano' han vuelto por todo lo alto dando un notición: después de tomar ambos caminos separados en el mundo de la música y la actuación, ahora vuelven a unir fuerzas en lo que parece que será un proyecto musical juntos: "Se vienen cositas de hermanos", ha escrito Víctor, que ya ha recibido miles de 'likes' por la noticia. Incluso Natalia Sánchez, que compartiera protagonismo con ellos en la serie, se ha ofrecido a hacerles los coros desde los comentarios. De momento lo único que se sabe, por la ubicación de la foto, es que están en un estudio de grabación muy 'campestre' al norte de Madrid.

Marta López Álamo disfruta de Honduras View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La modelo ha querido viajar hasta Honduras para hacerle una visita a su chico, que está sufriendo las penurias del hambre, el frío y la convivencia con sus compañeros, aunque eso está claro que a Marta no le afecta, porque ella ha posado así de feliz y lozana desde el hotelazo que le ha puesto la organización. ¡Eso es vidorra!

Nuria Roca comparte una foto inédita View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Nuria Roca se hizo famosa muy pronto, con sólo 22 añitos, con sus trabajos en televisión, pero de eso ya ha llovido, y esta foto que ha compartido de su juventud lo demuestra, y es que por más que miramos la foto... ¡parece otra! Eso sí, nos quedamos con la Nuria Roca de ahora con 50 años, madura, interesante, mejor vestida y con más experiencia y glamour.

Carla Barber comparte la lista más importante View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La doctora y ex superviviente es madre primeriza, y está viviendo la maternidad como lo que es: algo totalmente nuevo para ella (incluidos los sustos pre-parto). Por eso, no ha dudado en compartir la mochila que hizo para cuando tuvo que dar a luz. Una lista de cosas súper importantes pero en la que muchas madres primerizas no reparan por los nervios. ¡Seguro que les ha venido de perlas!

Cristina Porta, el cuerpo de la primavera View this post on Instagram A post shared by Cristina Porta Acosta (@cristiporta) ¡Cómo se nota que viene el verano! Las temperaturas cada vez suben más y bajan menos, y eso se nota también en Instagram con el aluvión de bikinis que vemos entre nuestras famosas, como Cristina Porta, que ha posado así de sexy en su perfil con un imponente bañador azul. Si esto es ahora... ¡qué dejará para agosto!

Rosalía, a tope con las Kardashian View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) No sabemos de dónde saldría el rumor de que Rosalía había dejado de hablarse con las Kardashian, pero parece que aquello nada tiene que ver con la realidad, y menos ahora que nuestra cantante española más internacional ha unido fuerzas con Kim para promocionar su línea de ropa interior y deportiva 'Skims'. Quien la ha probado dice que no quiere otra, y a Rosalía se le ve encantada con su conjuntito.

Dulceida se prepara para su próximo gran proyecto View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) La influencer más importante de nuestro país no para de trabajar, y su próximo proyecto está a punto de caer en nuestras manos: su docuserie, en la que vamos a poder conocer a una Dulceida todoterreno pero también a una Aída Domenech muy personal e íntima. "Estamos a punto de terminar las grabaciones", ha anunciado. ¡Deseando estamos de ver el resultado!

