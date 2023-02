Tras su ataque casi mortal en Colorado, Joel y Ellie siguen intentando recuperarse en el Tráiler del episodio 8 de The Last of Us. El último episodio de la exitosa serie de HBO dio un paso atrás en el tiempo para explorar algunos de los antecedentes de Ellie antes de su introducción, a saber, su relación con Riley. Mientras tanto, en el presente, Ellie se apresuraba a conseguir suministros médicos con la esperanza de salvar a Joel de sucumbir a la puñalada que le asestó un bandido.

Recién estrenado el último episodio, HBO ha publicado el tráiler del episodio 8 de The Last of Us.

El vídeo, como se puede ver arriba, muestra a Joel todavía luchando por recuperarse de su herida casi mortal mientras Ellie se reúne con el grupo de supervivientes implicados en su ataque. Uno de estos supervivientes que aparece en el tráiler del episodio 8 de The Last of Us es James, interpretado nada menos que por el actor original de Joel, Troy Baker.

Todo lo que el tráiler de 'The Last of Us' revela sobre el Episodio 8

El tráiler del episodio 8 de The Last of Us parece indicar que se retomará poco después del final del episodio 7, en el que Ellie, interpretada por Bella Ramsey, ha encontrado algunas provisiones para evitar que Joel, interpretado por Pedro Pascal, se desangre. Las imágenes no dejan claro cuánto tiempo ha pasado desde que fue apuñalado, aunque el paisaje cubierto de nieve y la caza de Ellie de la fauna local apuntan a que el episodio todavía está en el invierno.

Aunque ya se había confirmado que Troy Baker interpretaría a un nuevo personaje en la serie, y se le vio brevemente en imágenes anteriores, el tráiler del episodio 8 de The Last of Us ofrece el mejor vistazo hasta ahora a su papel de James, el superviviente. Interpretado originalmente por Reuben Langdon, de Devil May Cry, James era un miembro de los caníbales que Ellie encontró en el juego y que casi desbarató sus esfuerzos por proteger a Joel mientras se recuperaba. Curiosamente, el tráiler parece indicar que la serie The Last of Us está ampliando mejor sus papeles, con el líder del grupo, David, incluso intentando razonar con Ellie en un momento dado para que se una a su grupo.

Ahora que se ha confirmado que Baker aparecerá en el episodio 8 de The Last of Us, la pregunta es si el próximo capítulo también contará con la presencia de la actriz original de Ellie, Ashley Johnson, en el papel de Anna, la madre de su personaje en la serie. No se ha revelado cuándo llegará a la serie de HBO y, dado que el episodio 7 es en gran parte una historia retrospectiva centrada en la historia de Ellie y su relación con Riley, podría aparecer en el episodio 8. Sin embargo, con la introducción de un grupo de nuevos personajes y amenazas potenciales, puede que sea más efectivo dejar a Johnson para un episodio posterior de The Last of Us.