Pese a la reciente (y polémica) decisión de Netflix de poner fin al régimen de cuentas compartidas sin un sobrecoste, que ya le ha costado algunos suscriptores a la plataforma, lo cierto es que nos pone difícil desengancharnos de sus producciones con anuncios de lo más golosos de cara a sus próximos estrenos. Son muchos los títulos que llegarán en los próximos meses para hacer de 2023 un año de éxitos. Desde las españolas El cuerpo en llamas, Un cuento perfecto o Mano de hierro, hasta las internacionales La reina Carlota, Lift o Heart of Stone, series y películas pretenden ser gancho suficiente para retener al público que consume su catálogo. Por eso Netflix sigue apostando por nuevos proyectos atractivos para su audiencia y, entre los más interesantes destaca Back in Action.

Esta película, dirigida por Seth Gordon (Quiero matar a mi jefe), con guion firmado por el propio Gordon junto a Brendan O’Brien (Buenos vecinos), es prácticamente un misterio. Se conocen pocos detalles del proyecto, pero sí ha trascendido que será una comedia de acción al estilo Criminales en el mar, Alerta roja, El proyecto Adam o El hombre de Toronto, títulos que en los últimos años han cosechado un notable éxito en la plataforma demostrando que el humor combina a la perfección con las persecuciones y luchas cuerpo a cuerpo, al menos para los espectadores de Netflix.

Back in Action: reparto de la nueva película internacional de Netflix

Aunque no sabemos gran cosa de esta película, sí se ha dado a conocer uno de los mayores atractivos de la cinta, que son sus intérpretes. Sin poder imaginar aún cómo son sus personajes en el filme, el reparto confirmado, desde un inicio, incluye a estrellas internacionales de la talla de Jamie Foxx (¡Papá, córtate un poco!, Turno de día), Kyle Chandler (Trampa-22, El país de los sueños) y Glenn Close (Teherán, La buena esposa). Lo más impactante del primer anuncio de Back in Action es que, como si el título de la película anticipase lo que iba a ocurrir, este proyecto ha conseguido rescatar a una de las actrices más queridas del panorama comercial hollywoodiense. Cameron Diaz (Noche y día, No hay dos sin tres) confirmó que "levantaba" su retiro, anunciado hace cinco años, para participar en la grabación de esta película original de Netflix.

Cameron Diaz was spotted shooting scenes for her new aptly-titled Netflix film Back In Action aboard a speedboat on London’s River Thames.https://t.co/Rgj7JN3H0V — Metro US (@MetroUS) February 28, 2023

Por si esto fuera poco, unos meses después hemos podido conocer a más participantes en el elenco de Back in Action, por lo que ya celebramos la presencia de Andrew Scott (La vida de Catherine; Fleabag), Jamie Demetriou (Cruella; Fleabag), McKenna Roberts (Rascacielos: Rescate en las alturas; Euphoria) y Rylan Jackson (Dragones y mazmorras: Honor entre ladrones).