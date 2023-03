HBO ha confirmado la fecha de estreno y la duración del capítulo 8 de The Last of Us. La próxima entrega de la saga postapocalíptica de Ellie y Joel, titulada "When We Are in Need", durará 51 minutos, lo que la convierte en uno de los capítulos más cortos de la serie. El episodio se emitirá en HBO Max el 6 de marzo. En cuanto a la historia en sí, la narración continuará en el presente después del flashback del episodio 7 y verá a Ellie atendiendo a un Joel herido. Al tratar de cuidar de él, la adolescente se topa con un grupo de supervivientes que pueden no ser lo que parecen.

Productora

'The Last Of Us' Capítulo 8: hora de estreno

El episodio 8 parece retomarse poco después del episodio 7 de The Last of Us, con Ellie todavía cuidando de Joel, que sigue postrado en la cama, aquejado de la herida. El tenso tráiler del episodio muestra a Ellie buscando comida para mantenerse con vida junto a Joel. Sin embargo, con la aparición de David y su grupo, Ellie debe ser cautelosa para no revelar la ubicación de Joel.

3435-Camiseta Premium, The Last For Us - Look For The Light (Dr.Monekers) Camisetas La Colmena amazon.es 18,99 € Comprar

El tráiler del episodio 8 de The Last Of Us desvela los motivos de David, que posiblemente quiera incorporarla a su propia comunidad. Sin embargo, David también afirma que él es el único que la protege de una muerte segura, ya que su gente la quiere muerta. El vídeo muestra a Ellie disparando a sus hombres y uno de los edificios de la comunidad en llamas, por lo que no parece que ambos estén de acuerdo. Cuando The Last of Us regrese, Ellie deberá enfrentarse a un nuevo grupo despiadado mientras mantiene con vida a Joel.

Gran parte de la atención se va a centrar inevitablemente en Joel y Ellie de nuevo, lo que tiene un cierto grado de sentido después de que Pedro Pascal estuviera desaparecido en combate durante la mayor parte del episodio 8. Vamos a volver al presente y, con ello, entenderemos mejor por qué Ellie tiene la determinación de salvarlo. Después de todo, es casi imposible encontrar a alguien en quien confiar de verdad dentro de este mundo.

GB eye, The Last of Us 2, Fire Fly, Taza GB eye amazon.es 15,97 € Comprar