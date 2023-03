La curiosidad humana nos lleva investigar historias de otros tiempos, averiguar quiénes fueron los responsables de guerras, crímenes o revoluciones, interesarnos por romances de otras épocas o por personalidades del deporte o la ciencia que marcaron a generaciones. Por eso, cuando se edita una novela o se lanza una película o serie basada en hechos reales hay cierta garantía de calar en el público. De modo que las plataformas no pierden la oportunidad de aprovechar el dicho de "la realidad supera a la ficción" y recopilan y producen ficciones sobre relatos que ocurrieron de verdad. Ese es el caso del último estreno de , , que nos invita a recorrer la labor del activismo en la dictadura de República Dominicana entre los años 30 y los 60.

Esta serie repasa los acontecimientos que condujeron al brutal asesinato de la activista dominicana Minerva Mirabal y sus dos hermanas, también activistas, por orden del dictador Leónidas Trujillo. Durante un régimen despiadado que ejercía un control férreo sobre el país, este crimen atroz marcaría la lucha y la concienciación sobre la violencia contra las mujeres.

El grito de las mariposas: sinopsis y reparto de la serie de Disney+

Entre el año 1930 y el día de su asesinato en 1961, Rafael Leónidas Trujillo, alias “El Chivo”, convirtió la vida del país caribeño en una ópera trágica protagonizada por un monstruo que no soportaba ninguna opinión en su contra, y mucho menos un “no” desde los labios de una mujer. Asesinatos planeados desde el poder, abusos y violencia de género, espectáculos artísticos y deportivos, y el control absoluto de los medios, fueron las herramientas que puso en práctica uno de los tiranos más grotescos que recuerda el siglo XX para controlar al pueblo. Solo unos pocos valientes arriesgaron su vida para enfrentarlo. Minerva Mirabal, apodada “La Mariposa”, fue una de ellos. Una mujer única, bella, culta y comprometida, cuya corta vida con un trágico desenlace aceleró el fin de la “fiesta del Chivo”.

El reparto está liderado por Sandy Hernández (On My Block, Seal Team) en el papel de Minerva Mirabal, y Essined Aponte y Camila Issa como Dede y María Teresa, sus dos hermanas. Pero lo curioso de esta producción es que hay bastantes miembros del elenco que son españoles, como Belén Rueda (Fenómenas), Susana Abaitua (Eres tú), Guillermo Toledo (Los favoritos de Midas) y Mercedes Sampietro (Vestidas de azul, Fugitiva). Completan el plantel de intérpretes Alina Robert, Héctor Noas y Luis Alberto García como el dictador Trujillo.





El grito de las mariposas: los hechos reales que basan la serie de Disney+

Las vivencias de una dictadura han sacado en muchos países lo mejor y lo peor de las personas. En muchos casos era un sentimiento de lucha y rebeldía ante el sistema y eso es lo que comenzó a gestarse en la época de estudiante de Minerva Mirabal. Ella, junto con dos de sus tres hermanas, acabó siendo asesinada, precisamente, por su acción como activista en contra del régimen de Trujillo en su país natal, República Dominicana.

Su vida adulta, aunque breve, estuvo marcada por la gestación del Movimiento Revolucionario 14 de junio y sus muchas apariciones públicas, tanto en concentraciones como en discursos, en los que manifestaba su disgusto e indignación ante los abusos de Trujillo y sus aliados y subordinados. Apresada en varias ocasiones por el Servicio de Inteligencia Militar, finalmente fue asesinada a los 34 años, junto a sus hermanas Patria (de 36 años) y María Teresa (de 25), avivando aún más la indignación social frente a los trujillistas.