Eres tú sigue la vida de un joven que puede ver el futuro de una relación sólo con el primer beso de alguien. Desde su adolescencia, ve que el amor puede ser complicado. Intenta por todos los medios que no le vuelvan a hacer daño una y otra vez, pero a veces intenta evitar el futuro y vivir el presente. Sólo sale con las mujeres durante algún tiempo antes de romper con ellas para aplazar lo inevitable. En cierto modo, controla todas las situaciones y evita que ocurra algo terrible.

Javier (Álvaro Cervantes) comparte que tiene un don con ciertas personas, como su mejor amigo Roberto (Gorka Otxoa), pero las cosas se complican. Javier sigue experimentando, lo que tensa sus relaciones porque no quiere tener ese "don" para siempre. Javier es un personaje complicado porque el don le favorece, pero es difícil apoyarle por las decisiones que toma en esta película.

El truco en esta película de Netflix se vuelve rancio rápidamente porque él no prevé el futuro y sigue adelante cada vez. Ocurre demasiadas veces, y las relaciones que mantiene en esta película no funcionan. Rápidamente utiliza a las mujeres para llenar el vacío sin advertirles de este don. Es un poco egoísta por su parte. Una relación en particular en esta película no funciona debido a la traición y el secretismo.

'Eres tú': el final explicado de la película

En un momento dado, Lucía salía con su mejor amigo Roberto, y Javier entabló una relación con ella a sus espaldas. Pensó que era lo correcto. Así que Javier se enamoró de Lucía, pero no fue el amor satisfactorio que él pensaba que funcionaría entre ellos debido a su don.

Javier pierde a su mejor amigo Roberto por perseguir la idea del amor y no sentirlo. La búsqueda del amor siempre tiene un precio, y este fue el resultado para Javier. En un momento dado, Javier conoce a Ariana, y cuando la besa, no ve nada en su cabeza en comparación con todas las demás chicas a las que ha besado. Esto le asusta porque no puede ver el futuro con ella.

Así que en vez de romper con Lucía, sigue viendo a Ariana a escondidas sin que ellas lo sepan. Después de que Javier le mostrara a Lucía su poder al entender el futuro de su relación y cómo funcionarían las cosas, ella supo que había tenido suficiente.

Javier había decidido al final de esta película que estaba bien que no supiera adónde le iba a llevar la vida. Que el vacío y la incertidumbre eran buenos y tenían su lado aventurero. Así que en lugar de centrarse en cómo una relación le iba a favorecer, decidió seguir adelante y hacer felices a los demás. Compró un billete a Australia para Ariana porque ella siempre había querido ir, y reparó su amistad con Roberto.

Al final, Javier sabía que Ariana era la indicada para él, y esperaba volver a verla. Como el universo tiene planes más grandes para él, su "don" no le permitía ver lo que tenía delante. Las cosas podían suceder de forma natural y encajar en su sitio. Una amiga de Ariana publicó un libro con la empresa de Javier, y se convirtió en un éxito.

Esa noche, en la fiesta de lanzamiento, Ariana y Javier se reencuentran. Javier le dice a Ariana que esta vez el viaje es incierto, pero que la seguirá a donde sea. Así que abraza el viaje de la vida y elige vivirlo con Ariana.