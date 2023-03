Es innegable que hay una fiebre del biopic desde hace unos años. A las tv movies a las que estábamos acostumbrados en España, estrenadas mayoritariamente en Telecinco y TVE, de un tiempo a esta parte se han sumado Netflix con Luis Miguel: la serie, ATRESplayer PREMIUM con Cristo y Rey o Sky Showtime con el reciente estreno de Bosé. Pues bien, este 2023 se incluye un nuevo título al listado, el de la serie Nacho.

Para quien no tenga más pistas aclaramos que ese título hace referencia a Nacho Vidal, personaje popular en televisión debido a sus múltiples entrevistas, ya que se erigió como una de las grandes figuras de la industria del porno en nuestro país. La serie narra los inicios de Vidal en el cine para adultos, demostrando que su talento va mucho más allá de sus más que famosos 25 centímetros. Nacho Vidal cambió las reglas del juego en los años 90 cuando se convirtió en una superestrella internacional. Ahí comienza su historia, cuando descubre que había nacido con un don que podía utilizar para valerse por sí mismo.

Nacho: dónde ver la serie sobre la vida y carrera de Nacho Vidal

Aunque originalmente Nacho estaba prevista para emitirse en la fallida plataforma Lionsgate+, que apostaba por desembarcar en España con esta producción nacional, finalmente el equipo de la ficción, correspondiente a Bambú Producciones y La Claqueta PC, ha cambiado su planificación inicial derivando el estreno de la serie a otra plataforma. Para que nadie se despiste, será posible ver Nacho completa a través de ATRESplayer PREMIUM, que en su línea, desde el domingo 5 de marzo, irá ofreciendo un capítulo nuevo cada domingo.

Nacho: reparto de la serie de estreno en ATRESplayer PREMIUM

Probablemente el papel más difícil de afrontar sea el del propio protagonista. Con una personalidad muy particular y un físico portentoso, supone un reto que asume Martiño Rivas (El Internado, Las chicas del cable, Fuerza de paz). Él será el encargado de ponerse en la piel de Vidal pero, para contar su historia, no estará solo. Junto a Rivas también podremos ver en el reparto de Nacho a Andrés Velencoso (Velvet Colección, Élite, Un asunto privado), como Toni Roca, María de Nati (Madres. Amor y vida, Deudas, Entrevías) en el papel de Sara Bernat, Nourdin Batan (HIT, 30 monedas, La unidad), Miriam Giovanelli (Velvet), Marina Gatell, Albert Baró (Bienvenidos a Edén), Penélope Guerrero, Juan Carlos Vellido, Paola Bontempi y Edu Soto (LOL: si te ríes pierdes).