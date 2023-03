La vida de los influencers, probablemente la nueva gran profesión del siglo, nos parece de ensueño a juzgar por la perfección de sus fotos y vídeos sobre conciertos, eventos y viajes envidiables. Pero detrás de los creadores de contenido en redes, además de otros negocios y profesiones, hay también personas con familias, anhelos, complejos y sentimientos. nos invita a conocer todo lo que hay detrás de varios de los nombres del sector más conocidos en nuestro país en Influencers: sobrevivir a las redes.

Producida por Mediaset España en colaboración con Unicorn Content y distribuida por Mediterráneo Mediaset España Group, Influencers: sobrevivir a las redes nos invita a hacer un recorrido por la cara B de las nuevas celebridades de las redes. El creador de contenido Luc Loren acompañará a partir del martes 14 de marzo en Prime Video a algunas de las estrellas de las redes sociales más conocidas en España en un recorrido por las luces y sombras de su trayectoria como creadores de contenido y, posteriormente, se podrá ver en abierto en los canales de Mediaset España.



Influencers: sobrevivir a las redes: así es la serie documental de Amazon Prime Video

Viajes a destinos paradisíacos, premieres y alfombras rojas, fiestas exclusivas, millones de personas pendientes de lo que hacen, lo que dicen, cómo visten y qué productos utilizan. Los influencers tienen aparentemente una vida de ensueño y son un referente para enormes masas de seguidores, pero, ¿cómo encaja esto en la vida de unos jóvenes que vivían en el anonimato hasta el momento en que las redes les lanzaron al estrellato? ¿Cómo gestionan el éxito y la fama? ¿Cómo es su día a día?.



Influencers: sobrevivir a las redes está concebida como una docuserie en la que un creador de contenido Luc Loren (@Lucloren) acompaña a algunos de sus compañeros en este viaje por los éxitos y adversidades de sus carreras. Los influencers españoles a los que vamos a poder ver tienen perfiles de lo más variado: humor, moda, estilo de vida y hasta perfiles divulgativos, todos ellos tienen cabida en este formato. A algunos ya les ponemos cara y a otros nunca se la veremos, pero todos ellos son conocidos en el universo digital. Ellos son Lucía Bellido (@labelliido), Marina Rivers (@_Riverss_), Esty Quesada (@Soyunapringadalol), Samantha Hudson (@Badbixsamantha), Carolina Iglesias (@percebesygrelos), Abril Cols (@abrilcols), Dani Marrero (@Danimarreroo), Ismael Prego(@Wismichu), Mayichi (@Mayichiii), Rocío Osorno (@rocioosorno), Mery Turiel (@Meryturiel), Marta Lozano (@Martalozanop), Alex Sinos (@Alexsinos), Claudia García (@Clauudia_Garciaa), Andrea Palazón (@Andreaapalazon), Paula Moya (@Paula.loves), Anabel Lorente (@Catana3el), Hamza Zaidi (@Hamzazaidi97), Lalachus (@lalachus3), Señor Cheeto (@seniorcheeto), Tamara GR (@Grtamara), Telmo Trenado (@Telmotrenado), Noemí Casquet (@Mamacasquet), Hurona Rolera (@Hurona__rolera) y Berryuca (@Berryuca).

algunos de los influencers más conocidos, todo lo que no vemos de sus redes sociales y @lucloren acompañándoles en su día a día. #InfluencersSobrevivirALasRedes llegará muy pronto y yo ya me muero de las ganas pic.twitter.com/yfg0DoLz7o — Prime Video España (@PrimeVideoES) November 11, 2022

A lo largo de los cuatro episodios de 50 minutos de duración de esta docuserie, los espectadores acompañarán a estos influencers a algunas de sus citas profesionales y personales, como el Festival Desalia en Punta Cana, la gala de los Premios About You en Milán, una pool party organizada por la modelo Jessica Goicoechea, la boda de la propia Marta Lozano o la operación de aumento de pecho de Lucía Bellido. En su recorrido, Luc Loren profundizará en sus historias desde sus inicios en el universo de las redes hasta convertirse en influencers con centenares de miles -incluso millones- de seguidores; lo que supone para ellos el fenómeno followers, desde los fans acérrimos hasta los haters; las consecuencias de la sobreexposición y el coste de vivir de la propia imagen prácticamente 24 horas al día, entre otras cuestiones.