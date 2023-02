En más de una ocasión hemos hablado de la asiduidad con la que las plataformas apuestan por el thriller como garantía de éxito de sus estrenos. Sin duda, es uno de los géneros más entretenidos, principalmente por su factor de misterio, y eso lo convierte, también, en uno de los más consumidos por los suscriptores. Pero a veces lo podemos ver mezclado con otros géneros y, precisamente en combinación con algo de comedia, es como podemos encontrarlo en el último estreno de Amazon Prime Video. La escalofriante e intrigante serie El consultor está disponible desde el viernes 24 de febrero.

Basada en la novela homónima de Bentley Little publicada en 2015, los personajes y la historia de esta nueva y emocionante serie se desarrollan de manera inesperada. El consultor es una retorcida ficción dinámica y oscura que explora la siniestra relación entre jefe y empleado en apenas ocho episodios de media hora.

El consultor: sinopsis y reparto de la serie de Amazon Prime Video

Amazon Prime Video nos anima a conocer la horrible tragedia empresarial que se vive en CompWare, un estudio de videojuegos situado en el centro de Los Ángeles. La compañía debe ponerle remedio y contar con ayuda externa para resolverlo. La empresa decide contar con la colaboración de un misterioso consultor, Regus Patoff (Christoph Waltz). El objetivo de su intervención es mejorar los resultados de la compañía pero su labor de consulta pronto queda atrás y acaba poniéndose al mando.

Con un aire un tanto misterioso, los empleados no imaginan que pronto Patoff dejará ver su lado más siniestro con múltiples artimañas bastante atractivas de ver en pantalla pero no por ello menos inquietantes. A partir de entonces los empleados experimentan nuevas exigencias y desafíos que ponen todo en duda... incluyendo sus vidas. La dinámica arrastrará especialmente a los trabajadores más cotizados de la empresa (interpretados por O'Grady y Nat Wolff), que se ven atrapados en sus redes.

Producida por MG Television y Amazon Studios, El consultor está protagonizada por Christoph Waltz (Malditos bastardos, Big Eyes, Django desencadenado) y completan el reparto Nat Wolff (De vuelta a casa, El becario), que interpreta a Craig, Brittany O'Grady (The White Lotus) en la piel de Elaine y Aimee Carrero (El menú, La asistenta) como Patti.



El creador, showrunner y productor ejecutivo (Servant) al guion y está acompañado por el productor ejecutivo y director del capítulo piloto Matt Shakman (Bruja Escarlata y Visión)

y los productores ejecutivos Christoph Waltz, Steve Stark y Andrew Mittman. Kai Dolbashian actúa como productor.

