Pedro Pascal es un hombre que está saboreando un éxito que merece. Y cómo sabe el esfuerzo y trabajo que han sido necesarios para llegar a donde está él ahora mismo (protagoniza The Last Of Us y The Mandalorian, dos de las series más importantes de 2023) no le hace ascos a los fans que le buscan para hacerse selfies y que hasta hace poco le ignoraban cuando salía con otros actores más famosos.

Así lo cuenta: "Muchas veces sostenía la cámara para la gente. Les hacía la foto. Tuve una impresión más íntima de ese tipo de atención. Pero no ha sido más que positivo. Me ha abierto puertas que habían estado cerradas durante muchos años".

No es que su carrera se hubiera estancado precisamente antes de The Last Of Us, serie con la que los fans han alabado su trabajo, con papeles en series de éxito como el drama Narcos y el papel protagonista en el spin-off televisivo de Star Wars The Mandalorian desde 2019. Pero desde que está al frente de The Last Of Us, que ya tiene temporada 2 confirmada, la fama de Pedro entre los adolescentes y los veinteañeros ha alcanzado un nuevo nivel, debido a que la serie es una adaptación de un videojuego de éxito.

HBO

Su apodo en Internet de "El Papi" se refiere a los jóvenes devotos que lo quieren como padre adoptivo, igual que su heroico personaje Joel lo es para la joven Ellie, interpretada por la actriz británica Bella Ramsey.

The Last Of Us, que se estrenó en enero, sitúa a Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico en el que un hongo ha infectado a miles de millones de humanos, convirtiéndolos en zombis asesinos. En el proceso, Pedro también se ha convertido en un rompecorazones internacional, con sus 5,7 millones de seguidores en Instagram.

Se ríe de ello, prefiriendo señalar que sus rasgos robustos fueron descritos una vez como si "Orlando Bloom hubiera sido golpeado en la cara por una pala". Ahora es uno de los actores mejores vestidos de los Oscar.

Su humildad puede deberse al hecho de que no tuvo su gran oportunidad hasta los 39 años, cuando interpretó al hombre de acción Oberyn Martell en Juego de Tronos en 2014, y es justo decir que no había disfrutado del mismo comienzo tranquilo en la vida que muchos de sus compañeros actores privilegiados.

HBO

Pedro Pascal: exiliado de su país

Nació como José Pedro Balmaceda Pascal en Chile, bajo el régimen del dictador militar Augusto Pinochet, y su familia tuvo que huir del país por ser socialistas afines a los opositores de Pinochet. En una entrevista, Pedro recuerda cómo su padre, el Dr. José Balmaceda, experto en fertilidad, le hablaba de la violenta lucha política en Chile, en la que tuvieron que huir para salvar sus vidas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Dijo: "Había un sacerdote herido de bala en una pierna que llevaron a casa de mis padres. Mi padre lo acogió, lo escondió durante unos días y le curó la pierna. Yo era un bebé, mi hermana sólo tenía tres años y dice que tiene un vago recuerdo de estar muy enfadada porque nuestros padres habían puesto cosas de extraños en su habitación, incluidas armas. El cura fue detenido y torturado. Dio nombres y fueron a buscar a mi padre al hospital en el que trabajaba. Por casualidad llegó a sus oídos que estaban abajo, preguntando dónde encontrar al doctor Balmaceda. Mi padre se escabulle por atrás y busca a mi mamá, su hermana nos busca a mi hermana y a mí".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Su única opción es esconderse, lo que hacen durante unos seis meses, y terminan colándose en la embajada de Venezuela y pidieron asilo. Desde allí, la familia se refugió en Dinamarca y luego en Estados Unidos, donde Pedro ha vivido la mayor parte de su vida desde entonces. Como "extranjero" en la escuela, sufrió años de acoso escolar. Pero, en parte, eso le animó a convertirse en actor.

Dice: "No encajaba y me sentía muy solo. Como ocupaba mi tiempo, empecé a leer obras de teatro y a alquilar los clásicos". La madre de Pedro, Verónica, psicóloga infantil, apoyaba plenamente su ambición de ser actor, pero cuando él tenía 24 años, y aún no había alcanzado el éxito, se quitó la vida.

Pedro Pascal: el suicidio de su madre

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Dijo: "Siempre me apoyó increíblemente, nunca fue una madre escénica. Siempre sentí que ella sabía algo que yo no sabía. Nada de mi éxito sería real si no fuera por ella". Como muestra de respeto, eligió el apellido de soltera de su madre, Pascal, como nombre artístico. Y añade: "Ella fue el amor de mi vida".

Después de su muerte, tardó otros 15 años en conseguir su gran oportunidad, y durante ese tiempo aceptó todo tipo de trabajos, por lo que ahora su currículum va desde camarero, para lo que admite que era pésimo, hasta bailar como go-go en clubes nocturnos de Madrid (España).

Incluso cuando empezó su carrera como actor, tuvo sobre todo papeles pequeños en televisión, desde Buffy Cazavampiros a The Good Wife y Ley y Orden. Pedro admite que empezó a hacer planes alternativos cuando no conseguía suficientes papeles o se veía encasillado por ser latino. Pero no tenía un plan B.

"Hubo momentos en los que realmente, de verdad, formulé lo que haría. Empezaba a montar una fantasía. Lo llamaría 'la fantasía', pero en realidad lo que sentía en ese momento eran planes prácticos. Nunca sabía a qué podía recurrir porque (los actores) somos estúpidos, no tenemos ninguna habilidad".

HBO

Pedro Pascal: 'Juego de tronos' le cambió la vida

Afortunadamente llegó el papel en Juego de Tronos, que le llevó al reparto de Narcos, donde se hizo amigo de Pedro Pascal, así como a las películas La gran muralla en 2016, Kingsman: El círculo de oro en 2017 y Wonder Woman 1984 en 2020.

Esta última se rodó en Londres, que se ha convertido prácticamente en un segundo hogar para Pedro. No solo se hizo amigo de una serie de actores británicos en Juego de Tronos -incluidos Kit Harington y Sophie Turner-, sino que ahora ha hecho otra amistad con su compañera de reparto en The Last Of Us, Bella Ramsey.

También ha sido visto disfrutando de currys en el East End de la capital con Jon Favreau, el importante productor ejecutivo, director y actor que fichó a Pedro para The Mandalorian, que ayudó a Disney+ a atraer a 26,5 millones de suscriptores en sus primeras seis semanas de 2019 y está a punto de comenzar a rodar su cuarta temporada.

Disney+

Pedro también estaba en Londres cuando se enteró de que había conseguido el papel en The Last Of Us... pero estuvo a punto de no darse cuenta. Recuerda: "Era muy tarde. Tenía que levantarme por la mañana, así que me tomé un somnífero. Pero me llaman y me dicen que he conseguido el trabajo después de tomarme la pastilla".

Pedro se ha convertido en una sensación en las redes sociales gracias a sus vídeos autocríticos en los que aparece haciendo el tonto, cantando y bailando, y a su participación en sketches del programa de televisión estadounidense Saturday Night Live, en los que ridiculiza su condición de galán.

Pedro también utiliza su perfil para apoyar a causas LGBTQ+, especialmente después de que su hermana, Lux, se declarara trans hace dos años. En palabras de Pedro: "Todo mi corazón está puesto en los marginados. No es una elección. ¿Cómo se atreve alguien a no apoyar a la gente que merece apoyo, que merece protección y que la necesita más que tú?".