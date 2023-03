Sabemos de sobra que el mayor reclamo de las plataformas son sus producciones originales, pero lo cierto es que también es relevante otro factor, sus rescates de series o películas que ya pasaron por otras pantallas y que pasan a enriquecer su catálogo. Precisamente en esta línea suele trabajar con ahínco Netflix, que interviene como productor en algunos proyectos para luego ostentar en exclusiva el derecho a estrenarlos en streaming. El último ejemplo es el de la película Lobo feroz, que llegó a Netflix el pasado 13 de marzo y continúa en los primeros puestos del Top 10 de la plataforma.

Dirigida por Gustavo Fernández, Lobo feroz es en realidad un remake de la película israelí Big Bad Wolves, con guion y dirección de Aharon Keshales y Navot Papushado. En ella descubrimos un thriller entre el terror y el drama donde la venganza es el principal motor de la cinta. La sinopsis nos adelanta que vamos a conocer a un policía al borde de la ley (Javier Gutiérrez, Bajocero) y una mujer en busca de venganza (Adriana Ugarte, Hache) que cruzan sus caminos obsesionados con descubrir al asesino que se esconde tras los brutales crímenes de varias niñas. Ambos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr su confesión, aunque para ello tengan que tomarse la justicia por su mano. Una modélica detective luchará contra el reloj evitar que se cometan errores irreparables y que esa desesperada búsqueda de la verdad se convierta en el más feroz de los lobos.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Lobo feroz: final explicado de la película que triunfa en Netflix

Si quieres dejarte sorprender por la trama de Lobo feroz no deberías seguir leyendo porque este artículo incluye spoilers. Las últimas secuencias de la película nos muestran el final del viaje de Alonso (Gutiérrez) y Matilde (Ugarte), quienes con muchas diferencias, han debido hacer equipo para tratar de encontrar al asesino de la hija de ella. La cuestión es que, en el último momento, cuando consiguen apresar a Elías (Rubén Ochandiano, Snatch), el principal sospechoso, Alonso recibe una llamada notificándole que su propia hija está desaparecida. Temiendo que el responsable sea el mismo trata de impedir que Matilde mate a Elías antes de revelar el paradero de la niña, pero la confesión del asesino saca a relucir el dolor de esa madre y le degüella, acabando, a priori, con la esperanza de Alonso de localizar a su hija.

Lo que no imagina es que, entre tanto, Vidal (Juana Acosta, Now and Then) está explorando la casa de Elías en busca de pruebas incriminatorias y unos ruidos revelan que alguien está encerrado tras las paredes de la casa. Allí está la pequeña.