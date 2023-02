El pasado mes de febrero de 2022 Netflix vivió una auténtica revolución con el estreno de la primera película que adapta la saga literaria de los Hermanos Hidalgo de Ariana Godoy. Con A través de mi ventana se inició una nueva serie de películas especialmente dirigidas al público adolescente que probaba suerte en la plataforma y el éxito fue inmediato. Tanto es así que, apenas dos semanas después del lanzamiento del filme el proveedor de streaming confirmó la producción de, al menos, dos entregas más.

Pues bien, la espera comienza a acortarse, porque Netflix por fin ha compartido las primeras imágenes del reparto anticipando algo de información sobre la secuela de A través de mi ventana. En primer lugar, la noticia más destacada es que se estrenará bajo el título de A través del mar. De este modo, la nueva película se desvincula de la saga literaria en que se basa, pues el libro de Ariana Godoy se publicó como A través de ti.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Fans de A través de mi ventana, ha llegado el momento que tanto estabais esperando! Por fin podemos presentaros a los nuevos personajes de 'A través del mar'! #TUDUM pic.twitter.com/zqgcI08NgA — Netflix España (@NetflixES) September 24, 2022

A través del mar: cuándo se estrena la película de Netflix

Netflix por fin nos revela uno de los datos más esperados de este proyecto. Si bien A través de mi ventana se estrenó en febrero de 2022 cabía esperar un tiempo prudencial de un año para que diese tiempo a terminar la postproducción y preparar la promoción de su secuela. Por eso no era descabellado pensar que el estreno de A través del mar ocurriese a partir del mes más romántico del año. Sin embargo, habrá que armarse de paciencia un poquito más porque ya sabemos cuándo se estrenará la película de Netflix. Para tranquilidad de todos los fanáticos de la saga, al menos podemos decir que la espera no durará mucho tiempo porque la plataforma ha anunciado que la fecha elegida es el próximo 23 de junio.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A través del mar: reparto de la secuela de A través de mi ventana

La película de romance adolescente de Netflix vuelve a contar con Clara Galle como Raquel y Julio Peña como Ares, pero no son los únicos que repiten. Pilar Castro (Vivir sin permiso) vuelve a ser Tere, la madre de Raquel, y también regresa toda la familia Hidalgo, incluidos los hermanos Apolo (Hugo Arbues, Madres. Amor y vida) y Artemis (Eric Masip, Alba, Madres. Amor y vida) y sus padres Juan (Abel Folk, La embajada) y Sofía (Rachel Lascar, Balenciaga, Élite).

Más allá del ámbito familiar también volveremos a ver a Guillermo Lasheras (White Lines), Lucía de la Puerta, Natalia Azahara, Marià Casals y Emilia Lazo. Como remate, se suman varios actores para ampliar el reparto, entre quienes figuran Andrea Chaparro, Carla Tous e Iván Lapadula Montes.