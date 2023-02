En algunas ocasiones el cine y la televisión nos regalan personajes icónicos que trascienden guiones y actores para convertirse en parte del imaginario colectivo e, incluso para los que no hayan visto la ficción, es reconocible. Algo de eso ocurrió con John Luther, uno de los detectives más famosos de la televisión desde que, en 2010, BBC One apostó por la primera de sus cinco temporadas llenas de misterios por resolver.

Este investigador, que arranca su carrera en la serie Luther en la Unidad de delitos graves para, posteriormente, pasarse a la de delitos en serie, vive por y para su trabajo, llegando incluso a ser algo obsesivo, lo cual es útil cuando lo pone al servicio de la investigación, pero que está al límite de perder el control cuando se deja llevar en exceso por la necesidad de resolver crímenes. Cuatro años después del final de la serie tendremos una despedida a la altura del personaje en la película Luther: cae la noche.

Luther: Cae la noche: fecha de estreno y dónde ver la película

Aunque la serie arrancó sus emisiones en la BBC en 2010 y pudimos ver la quinta última tanda en 2019, el proyecto de hacer un filme que completase el universo de Luther estaba en la cabeza de su creador, Neil Cross, desde 2013, cuando pensaba en hacer una precuela de la vida de John Luther. Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando se confirmó la producción de una película, aunque finalmente sería una secuela, que incluiría a grandes estrellas para acompañar a Idris Elba en su último reencuentro con el personaje que le lanzó a la fama.

La distribución de esta película sigue un modelo muy particular. A partir del viernes 24 de febrero será posible verla en algunos cines seleccionados de Estados Unidos pero, para el resto de los espectadores, habrá que esperar al viernes 10 de marzo, fecha en la que Netflix lanzará el filme en su catálogo como uno de los estrenos más esperados de la semana.

Luther: cae la noche: sinopsis y reparto de la película de Netflix

En Luther: cae la noche, la épica continuación en formato largometraje de la galardonada saga televisiva, un brutal asesino serial aterroriza Londres, mientras el brillante detective John Luther anhela recuperar su libertad —y su honra—. Atormentado por el fallido intento de capturar al psicópata cibernético que ahora se mofa de él, Luther decide fugarse de prisión y terminar el trabajo, cueste lo que cueste.

El elenco de la película, como en la serie, vuelve a estar liderado por Idris Elba (Turn Up Charlie, Asalto en París, Más dura será la caída), aunque en esta ocasión está acompañado por Cynthia Erivo (Roar, El visitante), Andy Serkis (Mowgli, saga El Señor de los Anillos) y Dermot Crowley (La muerte de Stalin, El prodigio), que regresa como Martin Schenk. completan el elenco Jess Liaudin, Lauryn Ajufo, Natasha Patel y Henry Hereford. Como dato extra para quienes no hayan visto la serie, o quieran revisitarla, Luther está disponible en HBO Max.