Acostumbrados a las ficciones de múltiples nacionalidades que encuentran un sorprendente éxito en Netflix ya no nos extraña ver algunos títulos polacos, iraníes, tailandeses o, en este caso, de la India. La última gran entrada en el Top 10 de la plataforma viene, precisamente, de allí. El vuelo de los ladrones, cuyo título original es Chor Nikal Ke Bhaga, es una película policíaca de suspense que está disponible en el catálogo del proveedor de streaming desde el pasado 24 de marzo. Tan solo una semana más tarde, la película es la segunda más vista en Netflix España.



El vuelo de los ladrones: sinopsis y reparto de la película que triunfa en Netflix

Para quienes no sean conscientes de que, más allá de Bollywood, el cine hindi tiene mucho que ofrecer, les recomendamos que descubran El vuelo de los ladrones. En ella descubrimos un thriller de suspense en que una azafata y su novio se ven obligados a robar un cargamento de diamantes para saldar una vieja deuda. Pero su plan se complica cuando ese avión se sume en el caos al subirse una banda criminal que secuestra la nave.

Con un leve giro hacia el romance y la comedia, este thriller está protagonizado por Yami Gautam (A Thrusday, Kaabil, Uri: The Surgical Strike, Sanam Re y Vicky Donor) en el papel de Neha Grover y, junto a ella, interpretando a su pareja, Ankit Sethi, Sunny Kaushal (Shiddat, Mili, Hurdang y Gold). Completan el reparto Sharad Kelkar (Tanhaji, y Har Har Mahadev) e Indraneil Sengupta (Hatyapuri, Arundhati, Doctor G y 1920).