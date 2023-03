Las ficciones turcas están atravesando un período de esplendor indudable. Tras años de caída en la presencia de las telenovelas internacionales en nuestro país, reducidas a las propuestas españolas de sobremesa, ha cambiado el paradigma de consumo del público. Esto se ha potenciado de una forma muy poderosa desde que España tiene presencia de plataformas de streaming para diversificar el ocio de la población. Por eso, después de habernos enganchado a múltiples títulos en televisión generalista, fue una revolución poder disponer de títulos sin limitación de tiempo ni lugar. Netflix, que siempre ha estado a la cabeza de este tipo de producciones, ha vuelto a triunfar con uno de sus estrenos, el de la película 10 días de un buen hombre, que se suma a otros como Tácticas en el amor o Un lugar seguro.

Esta película turca de misterio dirigida por Uluç Bayraktar está basada en el libro del mismo título del autor Mehmet Eroglu. En ella, como en la novela, descubrimos la historia de un hombre que se enfrasca en una compleja investigación en la que tendrá que reunir todo su coraje, no solo para resolver el caso, sino para enfrentarse a sus propios fantasmas y confrontar los errores de su pasado con las mujeres que formaron parte de su vida.



Este es el punto de arranque de 10 días de un buen hombre, la adaptación de la primera parte de una trilogía literaria. Las tres películas contarán la historia de cómo Sadik, una persona común, se vuelve un antihéroe mientras busca la respuesta a los principales interrogantes de su vida. A medida que pasa de la bondad a la maldad, de la maldad a la indiferencia, quienes se cruzan en su camino se ven afectados, y ninguno logra mantenerse limpio e inocente como el primer día.

10 días de un buen hombre: reparto y sinopsis de la película turca de Netflix

En 10 días de un buen hombre nos adentramos en la historia de Sadik, un tipo que en su entorno es considerado inofensivo, abnegado, digno de confianza, virtuoso, moral..., un "buen hombre". Su labor como abogado ha sido de gran ayuda para mucha gente pero, en ocasiones, la tentación de tomarse la justicia por su mano sobrevuela sus pensamientos. ¿Eso le haría mala persona?

Esta es la pregunta que tendrá que hacerse en una nueva etapa de su vida, cuando cambia de trabajo para convertirse en detective privado. Es entonces cuando acepta investigar el caso de una persona desaparecida sin saber que la búsqueda cambiará su vida para siempre.



A partir de ese momento, la dinámica de este descarnado thriller se activa y comenzamos a enredarnos en una maraña de misterios que entrelazan el caso con la vida de Sadik. Sin que pudiera esperarlo, mientras avanza en sus pesquisas acabará viendo implicada su vida personal, llegando incluso a tener que enfrentarse a episodios de su pasado relacionado con las mujeres de su vida.

El reparto de esta película de estilo policíaco está liderado por Nejat Isler y lo completan Nur Aysan, Senay Gürler, Ilayda Alisan, Ilayda Akdogan, Erdal Yildiz, Riza Kocaoglu, Baris Falay, Esra Ronabar y Gözde Kaya.