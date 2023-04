Con el 2023 más que avanzado, las plataformas nos bombardean con un buen listado de estrenos jugosos para hacer de este mes de abril uno de los más interesantes para disfrutar de contenidos en streaming. apuesta una vez más por las mejores películas, series y documentales para todos los miembros de la familia, de tal modo que contenten a los actuales suscriptores y animen a algunos nuevos a unirse. Así que recopilamos los estrenos de series y películas en abril de 2023.

La película más destacada es, sin duda, el regreso de uno de los personajes más queridos de la factoría Disney más clásica con la nueva Peter Pan y Wendy, pero abril estará claramente dominado por las series. Viaje al centro de la Tierra, Tiny Beautiful Things, la segunda temporada de Cómo conocí a tu padre y el estreno de la española Tú también lo harías son los estrenos más golosos, acompañados, por supuesto, por el interesante documental sobre el Papa AMÉN. Francisco responde.



Estrenos de películas de Disney Plus+ en abril de 2023

Peter Pan y Wendy - (28 de abril)



Dirigida por David Lowery, Peter Pan y Wendy nos presenta a Wendy Darling, una niña a quien le asusta dejar atrás el hogar de su infancia y que conoce a Peter Pan, un niño que se niega a crecer. Junto a sus hermanos y a Campanilla, un hada diminuta, viajará con Peter hasta el mágico mundo de Nunca Jamás. Allí conocerá a un malvado pirata, el Capitán Garfio, y se embarcará en una apasionante aventura que cambiará su vida para siempre.

Estrenos de series de Disney Plus+ en abril de 2023

Viaje al centro de la Tierra - (5 de abril)

En Viaje al centro de la Tierra, Diego (Sebastián García) es enviado por sus padres al campamento de Pompilio Calderón (Oscar Jaenada). Allí, junto a sus hermanos y amigos, encuentra el carro abandonado de su abuela Pola (Margarita Rosa de Francisco), y siguiendo sus huellas llega a un misterioso portal hacia otra dimensión. Cuando Diego descubre un poderoso secreto familiar, comprende que debe proteger la dimensión que ha hallado, pero la misión no es tan simple: Pompilio y su secuaz Claudio (Mauricio “El Diablito” Barrientos) harán todo lo posible para destruir ese mundo fantástico al que han logrado entrar. Completan el elenco de Viaje al centro de la Tierra están Gabriel Goity (Julio Verne), Manuel Márquez (Pedro), Paola Miguel (Ana), Valery Sais (Laura), Camila Núñez (Violeta), Carla Adell (Andrea), Emilio Treviño (Felipe), Israel Capetillo (Mauro), Camila Valero (Evelyn), Luigi Cerrada (Antonio), Luciana Tappan (Raquel), Daniel Sáez (Pote) y Maximiliano Uribe (Fermín).

Las buenas madres - (5 de abril)

Galardonada con el Premio 'Berlinale Series' en el 73 Festival Internacional de Cine de Berlín e inspirada en una historia real, cuenta la historia Denise, la hija de Lea Garofalo, Maria Concetta Cacciola y Giuseppina Pesce. Nacidas en el seno del más mortífero de los clanes mafiosos italianos, las tres mujeres se atreven a desafiar a la 'Ndrangheta e intentan acabar con ella desde dentro.

El Crossover - (5 de abril)



El crossover es una historia emotiva y conmovedora sobre una familia de jugadores de básquetbol. La serie presenta a dos hermanos adolescentes, Josh (Jalyn Hall) y Jordan (Amir O’Neil) Bell, ampliamente considerados fenómenos del básquetbol. Por medio de su poesía lírica, una versión adulta de Josh, conocido ahora como “Sucio” Bell (Daveed Diggs), narra la historia del pasaje a la adultez de él y de su hermano, en la cancha y fuera de ella, mientras su padre, un exjugador profesional de básquet, se adapta a la vida después del básquet, y su madre finalmente persigue sus sueños.

Will Trent - (5 de abril)

Basada en el best-seller de Karin Slaughter, la serie cuenta la historia del agente especial Will Trent, de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI), que fue abandonado al nacer y tuvo que soportar una dura infancia en el saturado sistema de acogida de Atlanta. Pero ahora, decidido a utilizar su singular punto de vista para asegurarse de que nadie sea abandonado como lo fue él, Will Trent tiene el mayor índice de resolución de casos del GBI.

Tiny Beautiful Things - (7 de abril)

Basada en la colección superventas de Cheryl Strayed, 'Tiny Beautiful Things' trata de una mujer cuyo matrimonio está tocando fondo, cuya hija apenas le dirige la palabra y cuya carrera como escritora es cosa del pasado. Así que cuando un amigo le sugiere que lo reemplace como escritor de una columna de consejos, Clare no se considera apta, aunque quizá sea perfectamente válida.

Todo está bien - (12 de abril)

Todo está bien es una comedia romántica escrita por Raphael Montes, Rubel y Felipe Simas que cuenta la historia de Pedro (Pedro Calais), un pasante en una discográfica multinacional que sueña con vivir de la música. Cuando Pedro conoce a Ana (Ana Caetano), una artista con una carrera musical en ascenso con la cual está triunfando en las redes y que sabe disfrutar del momento, el camino al éxito parece posible pero enseguida Pedro recibirá una difícil misión de parte de Toni (Toni Garrido), su jefe, que pondrá en riesgo las importantes decisiones de su vida. En ese proceso, Pedro repensará sus prioridades y el real significado del éxito.

Cómo conocí a tu padre (Temporada 2. Primera Parte) - (19 de abril)

En un futuro próximo, Sophie sigue contándole a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, transportándonos al presente para la segunda temporada. Sophie y su unido grupo de amigos seguirán intentando averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Tú también lo harías - (26 de abril)

'Tú también lo harías' arranca con un atraco a mano armada en la línea de autobús que conecta el aeropuerto de Barcelona con Manresa. ¿El resultado? Los tres atracadores acaban muertos, el asesino consigue escapar y los seis testigos del autocar parecen incapaces de identificar al fugitivo. El agente Fran Garza y su compañera -y expareja- Rebeca Quirós, a cargo del caso, sospechan que los testigos no cuentan la verdad: los seis aseguran no haberle visto la cara al asesino, pero todo apunta a que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo. Parece bastante claro que para los testigos el asesino no merece ir a la cárcel por haber matado a los 'malos' de la película. El prófugo en cuestión pasa a ser conocido públicamente como 'El Justiciero'. El caso se viraliza y la opinión pública se posiciona en contra de la policía y a favor del Justiciero. Todo el debate en redes ocurre bajo el hashtag: #TuTambiénLoHarías.

Aventuras de jóvenes Jedi: Cortos - (26 de abril)

Ambientada durante la época de la Alta República, Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi: Cortos sigue a un grupo de jóvenes aprendices mientras estudian los caminos de la Fuerza, exploran la Galaxia, ayudan a los ciudadanos y criaturas en la adversidad, mientras aprenden valiosas habilidades necesarias para convertirse en Jedi.

Under Wraps 2: Una momia en Halloween - (28 de abril)





Documentales y especiales de Disney Plus+ en abril de 2023

AMÉN. Francisco responde - (5 de abril)

El especial original 'Amén. Francisco responde', dirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez, se centra en el encuentro que mantiene el actual líder de la Iglesia católica con diez jóvenes de diferentes edades, procedencias y con vidas y experiencias muy diversas.

Se trata de un momento excepcional y exclusivo nunca antes grabado por una cámara: una conversación cercana y honesta, entre una de las personas más influyentes del mundo y diez jóvenes de entre 20 y 25 años de habla hispana.

Fuera de las paredes del Vaticano, el papa aborda en su charla con estos jóvenes temas como el feminismo, el papel de la mujer en la Iglesia, el aborto, la pérdida de la fe, la homosexualidad, los abusos en la Iglesia, el racismo, o el bullying, entre otros.

Proyecto Renner - (12 de abril)

El actor Jeremy Renner (Ojo de halcón) es un constructor veterano que restaura y tunea vehículos grandes. Con su mejor amigo y socio, Rory Millikin, y un equipo estelar de constructores, Renner viaja por el mundo convirtiendo vehículos retirados de circulación en obras que sirvan un propósito diferente: un estudio de música móvil, una instalación móvil de tratamiento de agua, un centro recreativo móvil y o un estudio de danza móvil.

Los secretos de los elefantes - (22 de abril)

La serie documental Secretos de amplía sus entregas con la correspondiente a los elefantes. De la mano de James Cameron, cineasta ganador de un Oscar y National Geographic Explorer-at-Large, los cuatro nuevos capítulos viajan por todo el mundo -desde las sabanas de África hasta los paisajes urbanos de Asia- para descubrir el pensamiento estratégico, las complejas emociones y el sofisticado lenguaje de los elefantes, que dan forma a una cultura única y dinámica. Narrada por la actriz Natalie Portman y con la participación de la Dra. Paula Kahumbu

Europa desde el cielo - (26 de abril)

Gordon Ramsey: Uncharted Showdown - (26 de abril)

Gorongosa: Paradise Reborn - (28 de abril)

