Kit Harrington regresa por fin a HBO, pero no como Jon Nieve. El actor de Juego de Tronos se unirá a la próxima temporada del drama financiero de HBO Industry. Deadline informa que Harrington se unirá a la tercera temporada como Henry Muck, CEO y fundador de la compañía de energía verde Lumi.

La tercera temporada de Industry mostrará al grupo de jóvenes banqueros de Pierpont & Co trabajando con Muck en la salida a bolsa de Lumi. Harrington tendrá un papel recurrente en la temporada, que al parecer sólo durará ocho episodios. La producción de la tercera temporada comenzará a finales de este mes en el Reino Unido, según informa Deadline.

El drama de HBO es un cruce entre Euphoria y Succession por la forma en que presenta a su elenco de jóvenes graduados en sus puestos de trabajo en un banco internacional de alto ritmo.

La serie, producida por Bad Wolf Production para HBO y BBC, ha pasado desapercibida en HBO en comparación con otras series de gran éxito. Pero la tercera temporada de Industry será sin duda una entrega explosiva de la serie, teniendo en cuenta el final de la segunda. La incorporación de Harrington al reparto también podría ser el impulso que necesitaba.

Time to invest.



Kit Harington has been cast in Season 3 of #IndustryHBO as Henry Muck, the CEO and founder of green tech energy company Lumi. pic.twitter.com/UGcG16dGRb — HBO Max (@hbomax) April 4, 2023

Otros proyectos de Kit Harrington

Este no es el único proyecto de HBO en el que Harrington está involucrado. El pasado mes de julio se anunció una serie derivada de Jon Snow, aunque se han dado pocas noticias sobre el proyecto. También parece ser sólo uno de los muchos spinoffs de GOT que HBO tiene en cartera.

El papel que definió la carrera de Harrington en Juego de Tronos le valió dos nominaciones al Emmy a lo largo de la serie. Aunque ha protagonizado una serie de proyectos desde que Juego de Tronos terminó en 2019, parece que los fans de HBO definitivamente sintonizarán para ver si Harrington todavía tiene su talento interpretativo.