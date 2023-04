La temporada 3 de The Mandalorian está llegando a su fin, y parece que esta aventura no ha hecho más que empezar, a pesar del bajo nivel de audiencias de esta temporada. Han tenido que pasar casi dos meses, pero por fin vemos el ascenso de los mandalorianos y la reconquista de Mandalore. Los fans llevan años esperando este momento. Eso significa que nos espera un final de temporada muy emocionante, pero también significa que tendremos que esperar un poco para ver qué les depara el futuro a Din Djarin, Bo-Katan Kryze y sus respectivas familias Mando. ¿Estamos preparados para despedirnos? Citando a Grogu, con su nueva armadura "¡No! ¡No! ¡No! ¡No!"

Pero de nada sirve desanimarse, porque aún nos queda una aventura trepidante antes de que acabe la temporada. ¿Cuánto más tendrás que esperar para ver el final de temporada 3 de The Mandalorian en Disney+? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el final de The Mandalorian en Disney+.

'The Mandalorian' Final Temporada 3: hora de estreno

The Mandalorian Temporada 3 Episodio 8 se estrena en Disney+ el miércoles 19 de abril. Los dispares clanes mandalorianos han unido fuerzas en un esfuerzo por recuperar su mundo natal, pero rápidamente descubren que el Imperio tiene otros planes para Mandalore. Un guerrero ya ha caído, y nos preocupa que no sea el último.

The Mandalorian sólo estrena un episodio por semana, lo que significa que estamos en el último de la temporada. Un episodio más y habremos terminado hasta la cuarta temporada.

'The Mandalorian' Temporada 4: fecha de estreno

Hay buenas y malas noticias. La buena es que probablemente no tendremos que esperar dos años y medio para ver la cuarta temporada. La preproducción de la cuarta temporada ya está en marcha y se espera que el rodaje comience a finales de 2023. Aunque son buenas noticias, la mala es que eso significa que probablemente no veremos la cuarta temporada de The Mandalorian hasta finales de 2024 como muy pronto. Por otro lado, tendremos nuevas temporadas de Ahsoka, Skeleton Crew y Andor hasta entonces.

