Cuando Siete reyes deben morir se estrenó en Netflix el pasado viernes, marcó el final de una era para el reparto y el equipo de The Last Kingdom. Siete reyes deben morir no sólo puso fin a la saga de Uhtred de Bebbanburg (Alexander Dreymon), sino que cerró un importante capítulo personal para el reparto y el equipo.

"Pasé una década [en esto] de principio a fin", dijo Nigel Marchant, productor ejecutivo tanto de The Last Kingdom como de Siete reyes deben morir. "Obviamente, hemos visto a gente que mantiene relaciones, se casa y tiene hijos. Así que hemos crecido con esos actores y también con el equipo de Budapest. Rodamos durante una década en Hungría. Así que me sentí, sí, muy agridulce".

Marcell Piti/Netflix

Los fans, la prensa, el reparto y el equipo de Siete reyes deben morir se reunieron en el Teatro París para asistir al estreno de la película The Last Kingdom y brindar por el equipo que está detrás de ella. El ambiente era decididamente "agridulce", como lo describió Marchant. Alexander Dreymon, estrella de Siete reyes deben morir y productor ejecutivo, se emocionó al contar lo mucho que significaban para él los coprotagonistas Arnas Fedaravicius y Mark Rowley antes de la proyección, y volvió a llorar al presentar la película. Durante la sesión de preguntas y respuestas posterior a la película, moderada por Joel Otterson, Dreymon explicó que la lección de vida más importante que se lleva de interpretar a "Uhtred hijo de Uhtred" es lo vital que es fomentar una experiencia de trabajo positiva en los platós.

"Creo que lo más importante que he aprendido es que es posible crear un entorno de trabajo que fomente el respeto y el amor, y la capacidad de ser luz en los momentos oscuros y de seguir adelante en los días difíciles de rodaje", dijo Dreymon. "Espero que todos podamos llevarnos eso a nuestros próximos trabajos y desempeñar el papel que podamos para crearlo en cualquier plató en el que estemos".

"Adoramos [a Alexander Dreymon]. No lo digo por decir", dijo Marchant. "De nuevo, se remonta a que has estado con estas personas durante una larga parte de sus vidas y has visto a la gente crecer ante la cámara. Lo cual es encantador y, obviamente, cuando trabajas tan cerca de la gente, se convierten en tus amigos. Así que le adoramos".

Marcell Piti/Netflix

'The Last Kingdom': los actores triunfan en otras series

Durante el rodaje de The Last Kingdom y Siete reyes deben morir, Marchant y su equipo se encargaron de seleccionar a un reparto rotativo de actores. Además de que el reparto se unió como una familia, la franquicia también destacó a talentos consagrados y emergentes. Antes de convertirse en Tom Wambsgans en Succession, Matthew Macfadyen interpretó el papel fundamental del padre de Uhtred en el sangriento episodio de estreno de The Last Kingdom. Otro éxito de la HBO, La casa del dragón, fichó a Ewan Mitchell y Phia Saban para interpretar a dos herederos de los Targaryen, Aemond y Heleana.