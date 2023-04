La temporada 4 de The Mandalorian continuará la historia de Din Djarin de Pedro Pascal y Grogu, mientras trazan un nuevo camino en la era de la Nueva República. En cierto modo, la temporada 3 de The Mandalorian sirvió de punto de inflexión para la exitosa serie de Disney+, al ampliar su enfoque de Din Djarin a una historia más amplia de la propia Mandalore. Sin embargo, esta historia ya ha finalizado: los mandalorianos han recuperado Mandalore.

Disney+

Naturalmente, esto está dando lugar a intensas especulaciones sobre el futuro de The Mandalorian. Lucasfilm ya ha confirmado una película de sobre este mundo dirigida por Dave Filoni, lo que significa que Din Djarin y Grogu volverán a la gran pantalla. Antes de que lo hagan, sin embargo, habrá al menos una temporada más de la serie de televisión de Disney+.

Lucasfilm aún no ha confirmado oficialmente la temporada 4 de The Mandalorian, pero se sabe que está en marcha. En declaraciones a BFMTV INSIDE en febrero de 2023, el guionista Jon Favreau confirmó que los guiones estaban terminados incluso antes de que la temporada 3 terminara de emitirse.

'The Mandalorian' Temporada 4: fecha de estreno

Disney+

Disney y Lucasfilm no han anunciado oficialmente la temporada 4 de The Mandalorian, lo que significa que la producción aún no ha comenzado. Es razonable suponer que comenzará en breve, pero el tiempo necesario para el rodaje y la posproducción probablemente signifique que no se emitirá hasta principios de 2025. Las cosas serán un poco más complejas, dado que la película de Filoni sobre la era mandaloriana exigirá algunos miembros del reparto, lo que hará que esto sea bastante más difícil de coordinar.

'The Mandalorian' Temporada 4: argumento

Disney+

El final de la temporada 3 de The Mandalorian estableció un nuevo status quo para Din Djarin, que se adapta a la vida como padre adoptivo. Cazarrecompensas de profesión, se acercó a Carson Teva y le propuso trabajar para la Nueva República, de forma extraoficial. Este papel significa que perseguirá a otros miembros del Consejo Imperial de las Sombras, sin saber que los distintos señores de la guerra trabajan juntos en secreto. También significa que será una pieza clave cuando el verdadero heredero del Imperio, el Gran Almirante Thrawn, aparezca en escena. No sería extraño ver a Din Djarin haciendo un cameo en otras series de Disney+ ambientadas en esta época, como Ahsoka y Star Wars: Skeleton Crew, antes de la cuarta temporada de The Mandalorian.

'The Mandalorian' Temporada 4: reparto

Lucasfilm Ltd.

Aunque todavía no hay ningún reparto confirmado para la temporada 4 de The Mandalorian, hay algunos personajes esenciales que son necesarios para que la serie continúe. Es seguro que Pedro Pascal volverá a ser el protagonista, centrándose en su relación con Grogu. Ahora vive en Nevarro, lo que significa que el Greef Karga de Carl Weathers tiene un papel lógico; IG-11 se ha convertido en el mariscal de Nevarro, lo que también indica que Taika Waititi debería volver. Mientras tanto, un cambio en el status quo de Din Djarin -ha empezado a trabajar para la Nueva República- seguramente significa que el Carson Teva de Paul Sun-Hyung Lee volverá.

