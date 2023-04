The Mandalorian ha respondido por fin a una pregunta que los espectadores de Star Wars se han hecho desde 1977: revelar el propósito de los droides ratón. Los droides forman parte de la historia de Star Wars, y la mayoría de ellos tienen un propósito claro. C3PO, por usar el ejemplo más obvio, es un droide de protocolo que simplemente se deleita con la oportunidad de decirle a la gente cuántos idiomas domina (e incluso puede leer Sith). R2 es un astromecánico, ideal para ayudar a pilotos de cazas estelares como Luke Skywalker.

Pero no todos los droides son tan fáciles de explicar. Por ejemplo, los pequeños droides ratón. Introducidos en la primera película de Star Wars, los droides ratón parecen coches de juguete; son pequeños autómatas con forma de caja que no parecen poseer mucha capacidad de procesamiento. Son increíblemente comunes en toda la galaxia, tanto que un juego para móviles de Star Wars reveló que contrabandistas y piratas informáticos han empezado a modificarlos como espías. Los droides ratón se han descrito normalmente como droides de reparación ambulantes, pero el final de la tercera temporada de The Mandalorian reveló finalmente de lo que son capaces.

El final de la temporada 3 de 'The Mandalorian': Los droides ratón sirven de seguridad

La temporada 3 de The Mandalorian en Disney+ dio a Din Djarin un nuevo compañero droide: el héroe rebelde R5-D4. El final fue el momento en el que Arfive brilló con luz propia, ya que el droide desempeñó el tipo de papel que suelen desempeñar Artoo o Chopper, hackeando la base de Moff Gideon para ayudar a Din Djarin a navegar a través de una red láser. Por desgracia, Arfive fue encontrado por un droide ratón, y pronto se vio rodeado por ellos, que activaron las alarmas para llamar la atención del Imperio. Parece que al menos algunos droides ratón sirven como seguridad.

Star Wars por fin ha dado un propósito a los droides ratón, y tiene mucho sentido. Estos pequeños droides son omnipresentes, capaces de moverse a gran velocidad y, por tanto, difíciles de evitar. Pueden colarse por los huecos más pequeños (por eso algunos se utilizan para reparaciones), y son lo bastante rápidos para evadir el fuego enemigo y perseguir a un intruso. Son mucho mejores que un sistema de alarma, porque los guardias armados pueden simplemente seguirlos hasta la fuente de los sonidos que emiten.