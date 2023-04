La estrella de Juego de Tronos, Lena Headey, se alegra de que la manía por la popular serie de fantasía se haya calmado, alegando que la popularidad de la serie era inesperada. Headey interpretó a Cersei Lannister a partir de la primera temporada, llevando a la pequeña pantalla su lucha por el poder político en Poniente. Cersei encontraría su final en la temporada 8 de Juego de Tronos cuando Daenerys Targaryen atacó Desembarco del Rey, aplastando a la reina junto a Jaime Lannister bajo los escombros de la Fortaleza Roja.

En declaraciones a Newsweek, Headey explica que se alegra de que la expectación por Juego de Tronos haya disminuido desde el final de la serie. Explica que no le disgusta lo querida que era la serie, pero que estaba deseando emprender nuevos proyectos más allá de ella. Echa un vistazo a lo que Headey tenía que decir a continuación:

Sí, se ha calmado, gracias a Dios, porque era raro. Y no en el sentido de *****. Te dices: 'Vale, ha sido increíble e inesperado', y luego te preguntas: '¿Qué es lo siguiente?

Por qué la manía de Juego de Tronos podría no haber desaparecido para siempre

Aunque Juego de Tronos ha terminado, el mundo de Poniente no ha hecho más que empezar. La serie precuela La Casa del Dragón se ha convertido en un éxito de crítica, ya que narra la historia de Danza de Dragones, mucho antes de los acontecimientos de Juego de Tronos. Actualmente se está rodando la segunda temporada de La Casa del Dragón, que podría estrenarse en 2024.

Además, se ha confirmado el desarrollo de numerosos spinoffs de Juego de Tronos, incluida una precuela sobre la conquista de Aegon Targaryen. Otro spinoff confirmado es el largamente titulado Juego de Tronos: Un caballero de los Siete Reinos: The Hedge Knight, que se basará en las novelas de George R.R. Martin Tales of Dunk and Egg. Con muchas otras historias adyacentes a Juego de Tronos en preparación, el hype por la franquicia está ya muy vivo.

Sin embargo, puede que Juego de Tronos no sea recordada con cariño por todos los que la vieron. La octava temporada de la serie fue polarizante para muchos espectadores, haciendo que algunos sintieran que la serie había terminado con una nota amarga. Sin embargo, con spinoffs como La Casa del Dragón, que han revitalizado el interés por la franquicia, quizá el futuro de Juego de Tronos esté en nuevas historias en Poniente.