Hace unos meses un caso criminal que conmocionó Estados Unidos volvió a la actualidad debido al estreno de la miniserie Candy: Asesinato en Texas, protagonizada por Jessica Biel (Limetown, The Sinner, BoJack Horseman), en España disponible a través de Disney+. Lo que por entonces no sabíamos es que otra ficción se estaba preparando para retratar en profundidad esos hechos traumáticos. Love & Death vuelve a poner el foco en Candy Montgomery, una brutal asesina en la Texas de 1980.

Con cambio de reparto, la nueva ficción Love & Death pretende ahondar en la vida de Candy Montgomery, una mujer que decidió salir de un entorno de aparente perfección a través de una relación extramatrimonial que, para horror de toda su comunidad, acabó con alguien cogiendo un hacha. ¿Fue Candy la culpable?



Love & Death: dónde ver y fecha de estreno de la serie de true crime

La nueva versión de la historia real de Candy Montgomery, retratada en Love & Death, llega a nuestras pantallas gracias a HBO Max, que estrena la ficción el jueves 27 de abril. La primera emisión supondrá el estreno de los tres primeros episodios para, posteriormente, pasar a un episodio semanal hasta el 25 de mayo, en que se completan los 7 episodios de la miniserie.

Love & Death: sinopsis y reparto de la serie de HBO Max

Este fascinante drama, escrito por David E. Kelley y dirigido por Lesli Linka Glatter, cuenta la historia real de Candace «Candy» Lynn Montgomery, una madre y ama de casa de los años 80 que vive encorsetada en la apariencia de perfección: tiene un feliz matrimonio con Pat Montgomery, con dos hijos, y viven en la casa ideal en un barrio residencial en un pequeño pueblo de Texas. La cuestión es que, en determinado momento, llevada por el hartazgo, la rutina y la desidia, decide buscar una nota discordante, un atisbo de libertad, y lo consigue a través de un amante. En su misma comunidad encontró una conexión especial con Allan Gore, otro vecino respetable, pero también casado. El problema es que esa relación que debía ser casual, esporádica y sin complicaciones, acabó en una muy grave. Betty Gore, esposa de Allan, aparece brutalmente asesinada por cuarenta y un hachazos, nada menos.

El reparto lo lidera Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata y Visión, Wind River, saga Vengadores), que interpreta con múltiples matices a Candy Montgomery, acompañada por Jesse Plemons (Golpe de suerte, El poder del perro) en la piel de Allan Gore, Lily Rabe (The Undoing, The First Lady, The Tender Bar) como Betty Gore y Patrick Fugit (Outcast, First Man) como Pat Montgomery, cerrando el cuarteto de parejas implicadas. Además, les acompañan en el elenco Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Keir Gilchrist y Elizabeth Marvel.

Este Max Original es una coproducción de Lionsgate. Productores ejecutivos: David E. Kelley (que escribe la serie) a través de David E. Kelley Productions; Nicole Kidman y Per Saari a través de Blossom Films; Lesli Linka Glatter (que dirige los primeros cuatro y el último episodios); Scott Brown y Megan Creydt a través de Texas Monthly; Mateo Tinker; Michael Klick y Helen Verno. La miniserie está inspirada en el libro "Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs" y una colección de artículos de Texas Monthly ("Love & Death in Silicon Prairie", Part I & II).