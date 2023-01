Hace unos años el cine bélico tuvo una época de esplendor muy potente en la década de los 90 con títulos como Pearl Harbor, Salvar al soldado Ryan, La lista de Shindler, El paciente inglés o La delgada línea roja. Sin embargo, posteriormente, el género atravesó un período de "sequía" creativa que ha empezado a revertirse muy recientemente. Quizá por eso Netflix ha aprovechado para estrenar el lunes 23 de enero su última película noruega que explora una historia de la II Guerra Mundial y que ya se ha colado en el Top 10 de la plataforma, Narvik.

Esta película, dirigida por Erik Skloldbjaerg, Narvik llega al proveedor de streming en el mejor momento, pues la casa del Tudum está en plena celebración por las 9 nominaciones al Oscar 2023 de la alemana Sin novedad en el frente. Pero este no es el único logro del cine bélico en Netflix, pues antes de esta ya hemos ido viendo apuestas muy jugosas en su catálogo en los últimos meses que fueron un éxito de visualizaciones, como es el caso de La batalla olvidada o Múnich, en vísperas de una guerra. Ahora toca conocer las claves del filme noruego para disfrutar plenamente de su historia.

Narvik: sinopsis y reparto de la película noruega de guerra que triunfa en Netflix

Abril de 1940. Los ojos del mundo están puestos en Narvik, un pequeño pueblo en el norte de Noruega, fuente del mineral de hierro necesario para la maquinaria de guerra de Hitler. A través de dos meses de feroz guerra de invierno, Hitler recibe su primera derrota. Con esta batalla como telón de fondo, un soldado noruego vuelve a casa y descubre un impactante secreto de su mujer.

El reparto está liderado por Kristine Hartgen, Carl Martin Eggesbø, Henrik Mestad yStig Henrik Hoff, a quienes acompañan Christoph Bach, Ollie Campbell, Magnus Dugdale, Benjamin Noble, Emil Johnsen y Holger Handtke, entre otros.ç

Narvik: los hechos reales de la película de Netflix

Aunque la historia personal del soldado protagonista de la película Narvik queda muy clara en el desarrollo del filme, hay alguna precisión histórica que nos puede ayudar a comprender el contexto en el que ocurren los acontecimientos que se narran.

En los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, el avance de las tropas de Hitler parecía irrefrenable. Allá por donde pasaban arrasaban con fuerza y violencia sin importar si las víctimas eran soldados, ancianos mujeres o niños aunque, como bien sabemos, la cosa todavía podía ir a peor. En aquellos momentos las fuerzas aliadas aún trataban de repartirse las batallas para tratar de detener a los alemanes y la Campaña de Noruega correspondió a Reino Unido. Fue allí, concretamente en la localidad de Narvik, al norte del país, donde se libraron exactamente tres batallas entre ambos bandos, las dos primeras de naturaleza naval y la última terrestre.

La primera, librada el 10 de abril, ocurrió frente a la bahía de Narvik, con resultado indefinido, mientras que la segunda, fechada en el 13 de abril en el mismo lugar que la anterior, conllevó la victoria británica. Esta es a la que se refiere el filme, pero que eso no nos lleve a error. Asestar un golpe al nazismo con su primera derrota en el campo de batalla era importante, pero no definitorio para acabar con una guerra que apenas acababa de comenzar.

Pero aún quedaría por combatir un tercer asalto, más largo esta vez y de comienzo anterior a las otras dos (9 de abril), en los alrededores de la ciudad, donde para su final, ya en junio, sí vencieron los alemanes, aunque no por su eficacia militar. En aquel momento Francia estaba a punto de perder ese mismo mes de junio su propia batalla contra Alemania. Reino Unido, que anticipaba esa caída de su mayor aliado, pese a haber ganado terreno a las tropas enemigas en Narvik, decidió retirar sus efectivos de Noruega en previsión de poder necesitarlas para su propia defensa en las islas británicas.