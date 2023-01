El pasado mes de octubre pudimos disfrutar de un estreno sorprendente en medio de la vorágine de lanzamientos de las plataformas. Netflix, precisamente una de las más activas en cuanto a producción masiva se refiere, quiso recordarnos que, entre tanta oferta de su catálogo, se esconden verdaderas joyas. Ese era el caso Sin novedad en el frente, una película bélica que entró durante varias semanas en el preciado Top 10 de las películas más vistas del proveedor de streaming. Pues bien, se comprueba que no solo de visionados viven las películas producidas por Netflix, puesto que este filme cuenta ahora con el aval de nada menos que 9 nominaciones a los Oscar 2023.

Dirigido por Edward Berger con guion de Lesley Paterson, Ian Stokell y el propio Berger, Sin novedad en el frente es un drama alemán basado en el libro del mismo título de Erich Maria Remarque, que fue editado por primera vez en 1929 para reflejar la peor cara de la I Guerra Mundial desde el punto de vista de un joven soldado con una intención claramente antibelicista.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Sin novedad en el frente: las claves de la película con 9 nominaciones al Oscar en 2023

La película Sin novedad en el frente, como la novela, se centra en uno de los más duros coming of age, la maduración fruto del trauma. Pasar de la juventud a la madurez en pleno conflicto trae consecuencias por las imágenes que presencian los soldados, la camaradería a la que están condenados y la dura tarea que les sobreviene de rehacer sus vidas tras el fin de las hostilidades. Este relato le ha valido las preciadas nominaciones a Mejor guion adaptado, Mejor banda sonora y Mejor sonido; maquillaje y peluquería, diseño de producción, efectos visuales y fotografía. Pero, sin duda, lo más relevante es que es ha conseguido la doble nominación a Mejor película y Mejor película internacional, logro que solo han conseguido seis películas anteriormente, con Roma (Alfonso Cuarón, 2018) y Parásitos (Bong Joon-ho, 2020) como ejemplos más recientes, aunque esta última ha sido la única en conseguir los dos galardones.

Felix Kammerer, un actor prácticamente novel, se encarga de dar vida a Paul Bäumer, un joven soldado alemán en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial. Cuando Paul y sus compañeros se incorporan a filas experimentan de cerca cómo la euforia inicial de la guerra se ve aniquilada por la dura realidad. La desesperación y miedo gobiernan al ejército mientras luchan por sus vidas —y entre ellos— en las trincheras.



Lo más relevante, probablemente, de este filme es que pese a ser un relato ficticio pone rostro y voz a las penurias de una guerra horrible que muchos hombres vivieron de verdad, como ya os contamos en su día en el final explicado de Sin novedad en el frente. El viaje desde la llamada a filas de un protagonista joven e ingenuo, llevado por el patriotismo, hasta el hastío y el descreimiento del veterano en que se convierte es uno de los mejores reflejos del horror de un conflicto bélico y las consecuencias que conlleva entre los combatientes que consiguen sobrevivir. Este tema, de hecho, se mantiene de absoluta actualidad teniendo en cuenta el desarrollo actual de algunos enfrentamientos muy reales, como hemos vivido especialmente de cerca en el caso de la guerra de Ucrania y Rusia.