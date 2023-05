Las series turcas se afianzan en Netflix a una velocidad de vértigo. Cada pocas semanas descubrimos una nueva incorporación a su catálogo y el arranque de este mes promete. Desde el martes 2 de mayo estará disponible en la plataforma la ficción El sastre (Terzi). Creado por Onur Güvenatam (Mi otra yo, Inocentes, Yakamoz S-245) y dirigida por Cem Karci (Ömer, Hercai), este drama turco combina emoción y suspense para conquistarnos frente a nuestros televisores y dispositivos.

A través de 7 episodios nos adentraremos en una red de secretos tejida por un sastre, su abuelo, su mejor amigo y su prometida que nos atrapará poco a poco a medida que se desenmarañan, dejando al descubierto amores, delitos, violencia y pasados oscuros en una fórmula de intriga perfecta.

El sastre: sinopsis y reparto de la serie turca de Netflix



El sastre narra la historia de Peyami, un sastre famoso que heredó el talento y un exitoso negocio de su abuelo. Pero cuando este muere, debe vivir con la pesada carga del duro secreto del viejo sastre, llevándoselo consigo a Estambul. De hecho, allí deberá velarlo para que nadie descubra la verdad. Pero la tarea no es fácil, ya que mientras trata de levantar de nuevo su imperio de las telas allí.

Por suerte, pronto recibe un encargo importante. Tiene que confeccionar el vestido de novia de la prometida de su mejor amigo. Pero los tres tienen oscuros secretos que no tardarán en trastocar sus vidas. Así es como descubriremos la trama entrelazada de Esvet, quien trata de escapar de una relación abusiva con Dimitri, por lo que llega, de manera misteriosa, a la vida de Peyami. Por su parte, Mustafa también sorprenderá con sus propios secretos.

La serie está protagonizada por Çağatay Ulusoy (Medcezir, Içerde, Hakan, el protector) en el papel de Peyami, a quien acompañan Şifanur Gül (Las alas de la ambición) como Esvet, Salih Bademci (Club Estambul, Te alquilo mi amor) dando vida a Dimitri y Olgun Şimşek (Yalan Dünya) en la piel de Mustafa. Completan el reparto Ece Sükan (Suzi), Zeynep Özyurt Tarhan (İrini), Murat Kilic (Faruk), Celile Toyon (Sülün Hatun), Vedat Erincin (Ari) y Lila Gürmen (Lia).