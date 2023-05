En los últimos años hemos vivido dos auténticas revoluciones en la producción audiovisual, la producción de ficciones turcas y las coreanas. De eso sabe mucho Netflix, que siempre apuesta por proyectos de múltiples países pero que, indudablemente, ha saboreado el éxito de estos dos mercados de una forma inigualable. Suyas son el remake de La casa de papel, El sastre, Estamos muertos o El juego del calamar, series que han funcionado con solvencia en su estreno en la plataforma. De hecho, el pasado viernes 12 de mayo se sumó un nuevo título que también se coló en el cotizado Top 10: El caballero negro.

Se trata de una serie coreana de ciencia ficción, que combina acción y aventuras en tan solo 6 trepidantes episodios. En ellos se nos propone el descubrimiento de un entorno distópico y apocalíptico, en el que la supervivencia humana es dura y compleja. De hecho, para la subsistencia de la humanidad es necesaria la actuación de los conocidos como los caballeros negros.

El caballero negro: sinopsis y reparto de la serie coreana que arrasa en Netflix

Aunque comparte título en español con la popular comedia de 2001 protagonizada por Martin Lawrence (también disponible en Netflix), lo cierto es que la serie El caballero negro (2023) no tiene nada que ver con aquella trama que revolucionaba el Medievo.

La creación de Cho Ui-seok, Shin Yeon-ju y Kim Hyun-deok plantea un viaje a un futuro distópico, asolado por la contaminación del aire, en el que la supervivencia de la humanidad depende de los caballeros negros. Y es que no son unos repartidores al uso.

El joven Sa-wol (Kang You-Seok) ha pasado de marginado social a miembro del equipo más prestigioso del mundo post apocalíptico. Ellos son los encargados de fabricar aire limpio que permita la vida humana en el planeta. La cuestión es que, como en toda organización en tiempos de crisis, hay otras tareas que atender además de la principal. Así es como descubre la verdad sobre 5-8 (Kim Woo-bin) y su grupo de repartidores, se han atribuido la misión de detener al malvado Ryu Seok en sus intentos de acabar con todos los refugiados para siempre. Sin embargo, la tarea no será fácil y la intervención de Sa-wol será clave en esta historia.

Además de Kang You-seok y Kim Woo-bin, completan el reparto Song Seung-heon, Esom, Nam Kyung-eup, Kim Eui-sung, Jiseung Cho, Lee Joo-seung y Lee Soon-won.

El mérito de esta ficción es, además de ofrecernos un relato distópico interesante, con intriga y acción, poner el acento en un futuro medioambientalmente deleznable, una realidad hoy distópica y horrible de pensar, pero quizá no tan imposible en base a los índices de contaminación mundiales que ya hoy, en 2023, se manejan en nuestro planeta.