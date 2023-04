Movistar Plus+ vuelve a apostar por las ficciones internacionales para enriquecer su variado catálogo. Aunque siempre tiene hueco para estrenos interesantes de marca España como Rapa o Sentimos las molestias, lo cierto es que una de las señas de identidad de esta plataforma son las series que traen a nuestro país de forma exclusiva para atraparnos ante la pantalla. Del mismo modo que podemos ver en ella Outlander o Yellowjackets, ahora se suma una nueva producción, en este caso británica, la serie Un espía entre amigos (A Spy Among Friends).



En ella se retoma un tema muy trabajado por la ficción internacional, el del espionaje, más aún si este aprovecha las intrigas políticas de la Guerra Fría, en que los servicios secretos rusos, americanos, británicos y de otras tantas naciones luchaban poniendo vidas en juego por poseer informaciones de interés de los considerados "enemigos". Un espía entre amigos, a lo largo de sus 6 episodios, disponibles en Movistar Plus+ a partir del 13 de abril, vuelve a enfrentar, en este caso, al KGB con el SIS (Secret Intelligence Service), hoy conocido como MI6, aunque en esta ocasión, el asunto tiene unas cuantas aristas que estamos a punto de descubrir.

¡LA GUERRA FRÍA ESTÁ DENTRO!



🕵️‍♂️ #UnEspíaEntreAmigos, una historia real sobre los dos espías más célebres del siglo XX.



🎞 Protagonizada por dos grandes de la interpretación: Damian Lewis (#Billions) y Guy Pearce (#Memento).



📺 Episodios 1 y 2 YA disponibles en @MovistarPlus. pic.twitter.com/O9TUeY2SI8 — Series en Movistar Plus+ (@MovistarSeries) April 13, 2023

Un espía entre amigos: así es el estreno de la serie de Damian Lewis en Movistar+

La serie Un espía entre amigos adapta el libro de Ben Macintyre, editado en España como “Un espía entre amigos: la traición de Kim Philby”. Detrás de la adaptación está el guionista británico Alexander Cary, que trabajó en varias temporadas de Homeland.

Londres, 1963. Nicholas Elliott (Damian Lewis, Homeland, Billions, Hermanos de sangre), un importante agente del servicio de inteligencia británica, recibe la delicada misión de vigilar de cerca a su amigo y colega Kim Philby (Guy Pearce, Mare of Easttown, Mildred Pearce, Cuento de Navidad), tras salir a la luz que ha estado trabajando para la KGB durante más de 20 años. Elliott debe viajar hasta Beirut para traerlo de vuelta y extraer una confesión. Pero, poco después de su encuentro, Philby deserta a la Unión Soviética sin dejar rastro y Elliott debe volver a Londres con su lealtad bajo sospecha. Mientras intenta encajar la traición personal de su amigo, Elliott se ve inmerso en un concienzudo interrogatorio con el fin de determinar si colaboró en la huida de Philby o si solo ha sido una víctima más de su doble vida.

🗣 Guy Pearce: “Kim Philby es un personaje muy difícil de describir. En la superficie, es extremadamente encantador, atractivo, relajado y con una calidez muy peculiar. Pero viendo esta historia, y conociendo la Historia, está claro que había mucho más”. #UnEspíaEntreAmigos pic.twitter.com/RJ6v0qhf3O — Series en Movistar Plus+ (@MovistarSeries) April 13, 2023

Lewis y Pearce protagonizan este drama de espías basado en una historia real. Completa el trío como secundaria Anna Maxwell Martin (Philomena, Good Omens, El círculo Bletchley) en el desagradecido papel de Lily Thomas, la interrogadora que examina a Nick Elliott tras la deserción de Philby. Ya la vimos en un papel similar como la fría y despiadada detective de Line of Duty, ahora disponible en RTVE Play.



Un espía entre amigos: la base real de la serie de Movistar Plus+

El confuso período de la Guerra Fría dejó a su paso secretos, traiciones y también deserciones como la del oficial de inteligencia británico de la KGB, Kim Philby, y la compleja relación con su amigo y colega del MI6, Nicholas Elliottt. Philby (“Stanley” era su nombre en clave) pasó a la historia como uno de los mejores espías del mundo. Se le incluyó entre los denominados “cinco de Cambridge”, cinco espías británicos reclutados por la Unión Soviética y posteriormente expuestos que filtraron información a la URSS durante la II Guerra Mundial y hasta principios de la década de 1950. Otros nombres famosos de esos cinco fueron Guy Burgess y Donald Maclean.