Con mayor o menor ritmo, todas las plataformas que tienen sede en nuestro país se ponen las pilas con la producción nacional, de modo que tengamos en sus catálogos ficciones, tanto en forma de películas como de series, que muestren historias patrias con equipos españoles, tanto en el apartado técnico como el creativo. Entre ellas, avanza sin prisa pero sin pausa en este campo y ya acumula varias series originales en cartera identificadas como "marca España". Primero llegó Besos al aire, una coproducción con Mediaset, posteriormente se estrenó La última y aún nos queda por ver Balenciaga. Pero lo cierto es que Disney Plus+ ha encontrado un filón en las adaptaciones literarias y, del mismo modo que en febrero lanza La chica invisible (Blue Jeans), ahora anuncia que comienza el rodaje de Invisible, la serie que adapta la novela homónima de Eloy Moreno.

Tal como ocurre en el libro, la ficción capitular trata de traspasar la emoción y crudeza que se extraían de las páginas de Invisible a la pantalla en una historia, la del bullying, que podría ser la de cualquiera pero la vivimos a través de los ojos de un niño de 12 años que sufre un accidente muy grave. En plena recuperación el muchacho revela a su psicólogo que tiene el poder de hacerse invisible, pero este relato nada tiene que ver con la ciencia ficción.

Invisible: sinopsis y reparto de la serie de Disney Plus basada en la novela de Eloy Moreno

El director Paco Caballero (Sin huellas, Reyes contra Santa, Amor de madre, El vecino) se pone al frente de la nueva miniserie de Disney Plus+ que muestra un relato tan duro como real. El protagonista es "el chico invisible", un niño que se debate entre la habilidad de ser invisible y la de dejar de serlo, como si se tratase de un poder, aunque no acaba de controlarlo. A lo largo de sus cinco capítulos, con una duración aproximada de unos 40-50 minutos, Invisible explora algunos momentos duros de la infancia en los que, a través de los ojos de varios niños, experimentamos situaciones en que se siente no solo fuera de lugar, sino aislado y acosado. Tal como rezaba la sinopsis del libro, este "chico invisible" siente que "a veces, cuando más ganas tenía de ser invisible, era cuando más gente me veía, y en cambio, cuando deseaba que todos me vieran, era cuando a mi cuerpo le daba por desaparecer".

Para contar esta delicada y conmovedora historia, Invisible respeta el formato original del libro, en que la estructura hace que cada capítulo se centre en el punto de vista de cada personaje. Por ello, es clave la participación de un reparto infantil escogido con mimo que incluye a Eric Seijo, Diego Montejo, Liv Dobner e Izan Fernández. Además, Aura Garrido asume el papel de la Profesora, un rol clave en el desarrollo de estos niños. Completan el elenco de adultos Carlos Santos, Miki Esparbé y Marian Álvarez.